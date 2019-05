La UE avisa a Maduro: la solución no pasa por disolver la Asamblea Nacional sino por elecciones presidenciales

Publicado 21/05/2019 13:43:10 CET

BRUSELAS, 21 May. (EUROPA PRESS) -

La Unión Europea ha replicado al anuncio del presidente venezolano, Nicolás Maduro, de adelantar las elecciones legislativas, previstas en diciembre de 2020, porque la solución a la actual crisis del país no pasa por "la disolución de la Asamblea Nacional", controlada por la oposición, "sino la organización de elecciones presidenciales libres y justas" en Venezuela.

"No creemos que la solución a la actual crisis del país sea la disolución de la Asamblea Nacional sino la organización de elecciones presidenciales libres y justas. Seguimos pidiendo que estas elecciones presidenciales se celebren", ha dicho en rueda de prensa Maja Kocijanjic, portavoz de la jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini.

La portavoz ha avisado a Maduro de que para el bloque "cualquier decisión o acción que socaven más la democracia y el Estado de Derecho en el país sólo harán más difícil una solución política y pacífica a la crisis" en Venezuela y ha exigido "el respeto de la Constitución y de los principios democráticos en Venezuela".

"Hemos dicho repetidamente que apoyamos la actual Asamblea Nacional como el único órgano democráticamente elegido y esperamos el pleno respeto de sus poderes constitucionales en este contexto", ha remachado.

Desde el servicio diplomático europeo se ha vuelto a recordar al Gobierno de Maduro "la importancia de respetar la inmunidad diplomática y todas las convenciones que asisten en este contexto" a la residencia del embajador español, Jesús Silva Fernández, donde ha sido acogido como huésped el dirigente opositor Leopoldo López, "una decisión nacional de España" que la portavoz del organismo europeo no ha querido valorar, ni tampoco el reciente encuentro entre éste y Guaidó mantuvieron allí y si es el lugar oportuno para facilitar a la oposición su acción política. "No me compete comentar esto a mí", ha zanjado.

Al ser preguntada si el anuncio de Maduro no pone en evidencia la falta de progresos por parte del Grupo de Contacto Internacional para Venezuela, abanderado por la Unión Europea, con el objetivo de facilitar una salida pacífica y democrática y nuevas elecciones presidenciales, la portavoz se ha limitado a explicar que el trabajo del grupo, tanto en el frente "político y humanitario, continúa".

El Grupo de Contacto Internacional envió una misión política de alto nivel a Caracas el pasado jueves y viernes para abordar vías para salir de la crisis tanto con Maduro como con el presidente 'encargado', Juan Guaidó, quien ya ha tachado de "nueva farsa" el adelanto de las elecciones a la Asamblea Nacional que preside.

En la misión participó el secretario de Estado de España para Cooperación Internacional para Iberoamérica, Juan Pablo de Laiglesia, así como los viceministros de Italia, Portugal, Suecia y Uruguay y altos funcionarios del Servicio Europeo de Acción Exterior.

Se espera que el Grupo de Contacto en el que participan España, Francia, Alemania, Italia, Portugal, Suecia, Países Bajos y Reino Unido, por parte europea, así como Ecuador, Costa Rica, Uruguay y Bolivia, se reúna de nuevo "en las próximas semanas". Antes, tratará de reunirse con el Grupo de Lima, han explicado fuentes europeas.