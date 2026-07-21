La UE cancela una ayuda de dos millones a la Bienal de Venecia por no vetar la participación de Rusia

Archivo - La 61.ª Exposición Internacional de Arte de la Bienal de Venecia. - Matteo Chinellato / Zuma Press / Europa Press / Co

MADRID 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Ejecutiva Europea de Educación y Cultura (AEEEC) ha cancelado este martes una ayuda de dos millones a la Bienal de Venecia tras la petición de la Comisión Europea tras la polémica generada por la participación de Rusia y la negativa de la organización a vetar del certamen a ese país.

"A raíz del dictamen jurídico y la recomendación de la Comisión, la AEEEC ha tomado la decisión de poner fin a la subvención de dos millones de euros que se estaba concediendo a la Fundación de la Bienal de Venecia", han señalado un portavoz de la Comisión Europea respecto a la polémica y después de que Bruselas pidiera estudiar el asunto

En este sentido, el Ejecutivo comunitario incide en que los actos culturales financiados con el dinero de los contribuyentes europeos "deben salvaguardar los valores democráticos, fomentar el diálogo abierto, la diversidad y la libertad de expresión, valores que no se respetan en la Rusia actual".

La vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea para Soberanía Tecnológica, Seguridad y Democracia, Henna Virkkunen, había instado a la AEEEC a cancelar la subvención de tras rechazar la organización vetar a Rusia del evento de arte y arquitectura más prestigioso del mundo.

Bruselas había amenazado hace semanas con retirar esta ayuda si la organización permitía la participación de Rusia. En un comunicado la Bienal de Venecia defendió que se trata de "una institución abierta" en la que puede participar cualquier país reconocido por la República Italiana, y subrayó que "rechaza cualquier forma de exclusión o censura de la cultura y el arte".

La polémica por la participación de Moscú también ha influido al jurado de la Bienal, que dimitió en bloque la semana pasada tras negarse a incluir en los galardones de la muestra a Rusia e Israel, argumentando que ambos países cuentan con líderes "acusados de crímenes de lesa humanidad".

Como consecuencia de este giro organizativo, el anuncio de los ganadores, previsto inicialmente para el 9 de mayo, se ha pospuesto hasta el 22 de noviembre. Esta medida de retrasar el palmarés solo cuenta con el precedente de la edición de 2021, marcada entonces por las restricciones de la pandemia del coronavirus.