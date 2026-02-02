La UE celebra la apertura limitada del paso de Rafá: "Un paso concreto y positivo"

Archivo - FILED - 10 March 2022, France, Versailles: The flag of the European Union flies outside the chateau in Versailles. The European Union has placed top Hamas military officers on its terror list, according to the EU Official Journal, a register of - Kay Nietfeld/dpa - Archivo

BRUSELAS 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Alta Representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Kaja Kallas, ha celebrado este lunes la apertura limitada del paso de Rafá, en la frontera entre la Franja de Gaza y Egipto, afirmando que marca "un paso concreto y positivo" en el plan de paz y en la reconstrucción de Gaza, si bien ha recordado que sus habitantes "siguen necesitando ayuda de manera urgente".

"La apertura del paso de Rafá marca un paso concreto y positivo en el plan de paz. La misión civil de la UE está sobre el terreno para supervisar las operaciones de cruce y apoyar a los guardias fronterizos palestinos", ha expresado la jefa de la diplomacia europea en un mensaje en redes sociales.

Kallas ha subrayado que esta reapertura, que por ahora solo permite el paso de personas y no de camiones con ayuda humanitaria, es "un salvavidas" para los enfermos y heridos de Gaza, que además permitirá que "las familias se reencuentren tras demasiado tiempo separadas".

"Pasos prácticos como este ayudan a avanzar en el plan de alto el fuego y deben continuar", ha proseguido la política estonia, que ha recordado que "Gaza sigue necesitando ayuda de manera urgente", a la vez que ha recordado que "su reconstrucción dependerá de la desmilitarización" del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

Las declaraciones de la UE tiene lugar horas después de que el paso de Rafá haya reabierto este lunes sus puertas en el marco del acuerdo alcanzado el octubre entre Israel y Hamás para aplicar la propuesta de Estados Unidos para el futuro del enclave palestino.

La reapertura incluye los permisos para que 150 palestinos, principalmente pacientes y heridos, salgan al día de la Franja, mientras que 50 podrán regresar a Gaza desde territorio egipcio, previa notificación de sus identidades a Israel para que realice comprobaciones de seguridad, sin que por el momento se permita la entrada de ayuda humanitaria.