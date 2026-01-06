La UE celebra el "contundente despliegue de unidad" exhibido en París por la Coalición de Voluntarios

6 de enero de 2026, París, Francia: El presidente de Francia, Emmanuel Macron, recibe a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en el Palacio del Elíseo, - Europa Press/Contacto/Alexis Sciard

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, entiende que la Declaración de París acordada por la Coalición de Voluntarios envía un "claro mensaje" representado en su declaración conjunta; un gesto de un "contundente despliegue de unidad": el apoyo a Ucrania es "colectivo" y al país le aguarda "un futuro seguro y próspero".

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, ha querido insistir en el hecho de que la UE está comprometida con un sistema de garantías "política y jurídicamente vinculantes" que "se activará una vez que entre en vigor el alto el fuego".

En este sentido, Costa ha declarado la cooperación de la UE en "los esfuerzos para cimentar las garantías de seguridad que Ucrania necesita para cualquier acuerdo que conduzca a una paz duradera".

Costa ha indicado que Bruselas apoyará el "avance de Ucrania en su proceso de adhesión, un elemento clave para su prosperidad futura", y también comprometerá su respaldo a la hora de cubrir las necesidades financieras de Ucrania durante los próximos dos años mediante el préstamo de 90.000 millones de euros acordado por la Comisión Europea el pasado mes de diciembre.

"Parte de estos fondos se destinará a apoyar a las fuerzas armadas ucranianas, la primera línea de defensa contra la agresión", ha añadido Costa.

"Apoyaremos nuestras misiones civiles y militares de la UE sobre el terreno. Ucrania debe estar en la posición más fuerte posible, antes, durante y después de cualquier alto el fuego", ha añadido Costa.

RUSIA "RECHAZA LA PAZ"

También se ha referido al acuerdo, la alta representante de la UE para Política Exterior, Kaja Kallas, que ha señalado que la prioridad de la Unión Europa es "acabar la guerra" pero que, ahora, Rusia "rechaza la paz".

También ha señalado que Ucrania necesitará "amplias garantías de seguridad" una vez finalice la guerra para disuadir a Rusia de una nueva agresión, subrayando que este es un elemento clave para cualquier escenario de estabilidad futura.

En este sentido, Kallas ha indicado que la Coalición de Voluntarios tiene ahora como objetivo "convertir los planes en una protección real, entre ellos ha mencionado el refuerzo del ejército ucraniano, con el respaldo de una fuerza multinacional y el apoyo de Estados Unidos.