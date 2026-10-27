La UE condena los ataques de los hutíes en Yemen y contra Arabia Saudí y les pide negociar una solución política

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, durante una intervención en el pleno del Parlamento Europeo en Estrasburgo (Francia) - Alexandros Michailidis/EU Counci / DPA

BRUSELAS, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, ha vuelto a condenar este martes los ataques de los hutíes tanto dentro de Yemen, como contra Arabia Saudí y contra los buques que navegan por el mar Rojo, al tiempo que ha instado a los rebeldes a poner fin "inmediatamente" a sus ofensivas y regresar a las negociaciones auspiciadas por Naciones Unidas para alcanzar una solución política al conflicto.

"La guerra en Yemen se está intensificando, agravando la crisis humanitaria y afectando a millones de personas", ha advertido Costa en un mensaje publicado en redes sociales tras mantener una conversación telefónica con el presidente de Yemen, Rashad al Alimi, a quien ha trasladado la "plena solidaridad" de la Unión Europea y su respaldo a los esfuerzos del Gobierno yemení por restablecer la paz y la estabilidad.

En este sentido, el dirigente europeo ha expresado la "firme condena" de la UE a los ataques de los hutíes tanto en territorio yemení como contra Arabia Saudí y el tráfico marítimo en el mar Rojo, y ha reclamado a los rebeldes que "detengan inmediatamente sus ataques, reduzcan la escalada y regresen a las negociaciones bajo los auspicios de la ONU".

"Solo una solución política inclusiva puede traer una paz duradera a Yemen", ha subrayado Costa, insistiendo en la necesidad de retomar la vía diplomática para poner fin al conflicto y aliviar la situación humanitaria que atraviesa el país.

Las declaraciones de Costa se producen apenas unas horas después de que la coalición militar liderada por Arabia Saudí haya anunciado la interceptación de otros tres misiles balísticos y cuatro drones lanzados supuestamente por los hutíes contra distintas regiones del país, en medio de una escalada de las hostilidades en la zona.

La región es escenario de combates entre las autoridades yemeníes y los rebeldes hutíes para hacerse con el control de la costa oeste de Yemen después de la ofensiva insurgente lanzada el pasado 3 de septiembre contra las autoridades reconocidas internacionalmente.

Un mes después, a comienzos de octubre, la coalición internacional liderada por Riad informó de una contraofensiva a gran escala para recuperar los territorios recientemente capturados por los hutíes y avanzar incluso hacia la capital, Saná, en manos de los rebeldes desde 2014.