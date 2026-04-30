La UE condena nuevos ataques de colonos en Cisjordania y exige a Israel medidas contra sus autores y reparar los daños

Escuela destruida tras un ataque de colonos israelíes en Cisjordania - EU CIVIL PROTECTION & HUMANITARIAN AID

BRUSELAS 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Unión Europea ha condenado los recientes ataques cometidos por colonos israelíes en Cisjordania, como la demolición de una escuela y contra una estación depuradora de agua en la localidad de Taysir, ambas financiadas por el bloque comunitario, y ha pedido a Israel que tome medidas "contra los autores de estos actos" y que vele por que los daños sean reparados.

Así lo ha asegurado en una rueda de prensa desde Bruselas el portavoz del Servicio de Acción Exterior de la UE, Anouar El Anouni, que ha reiterado el llamamiento de los Veintisiete a las autoridades israelíes para que adopte "medidas decisivas" para poner fin a "la continua expansión de los asentamientos" en Cisjordania.

"Condenamos firmemente los actos de violencia cometidos por colonos en la Cisjordania ocupada, y en particular la reciente demolición de una escuela financiada por la Unión Europea y el ataque contra una estación depuradora en Taysir, que también causó lamentablemente la muerte de un civil palestino", ha indicado durante su intervención.

El Anouni ha indicado que esta última instalación, financiada con contribuciones de la Unión Europea pero también por la Agencia Francesa de Desarrollo, "constituye un elemento vital de las infraestructuras esenciales para la población palestina".

Por ello, ha añadido que la UE espera que Israel "tome medidas rápidas" contra los autores de estos actos para llevarlos ante la justicia, toda vez que han insistido en la necesidad de poner fin a los desalojos, las demoliciones, las confiscaciones y los traslados forzosos de palestinos, "que han alcanzado niveles récord durante el último año".

"Recordamos reiteradamente a Israel la necesidad de respetar sus obligaciones en virtud del Derecho Internacional hacia la población palestina de Cisjordania ocupada, incluidas la zona C y Jerusalén Este, y de cumplir con su deber de proteger a los civiles y las infraestructuras civiles", ha concluido.