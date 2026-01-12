La UE convoca a los Veintisiete para estudiar "sanciones más severas" contra Irán tras la represión en las protestas

Archivo - (Foto de ARCHIVO) La bandera de la Unión Europea, a 3 de diciembre de 2024, en Madrid (España). Eduardo Parra / Europa Press 03/12/2024 - EDUARDO PARRA / EUROPA PRESS - Archivo

BRUSELAS 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los Veintisiete abordarán este martes, 13 de enero, en una reunión extraordinaria a nivel de embajadores la situación en Irán para explorar "nuevas sanciones más severas" en respuesta a la "violenta represión" contra las manifestaciones que están teniendo lugar en el país, tal y como ha sugerido la Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas,

En concreto, lo harán en una reunión del Comité Político y de Seguridad de la UE (CPS), según ha anunciado en rueda de prensa en Bruselas el portavoz de Exteriores de la Comisión Europea Anouar El Anouni, que no obstante no ha dado más detalles de en qué consistirían esas sanciones, pero sí ha asegurado que serían "más severas" de las el bloque comunitario ya aplica contra Teherán.

"Estamos dispuestos a proponer nuevas sanciones más severas tras la violenta represión de los manifestantes. Esta es una decisión que los Estados miembros deben tomar por unanimidad", ha detallado el portavoz comunitario, para después detallar que habrá "una reunión extraordinaria sobre Irán" con los representantes europeos en Bruselas a nivel de embajadores.

Tras detallar que la jefa de la diplomacia europea "permanece en contacto constante" con sus interlocutores de la Unión Europea en esta materia, ha recordado que ya estaba prevista una reunión el próximo 29 de enero de los ministros de Exteriores de los Estados miembro, sobre quien recae la decisión última por unanimidad de adoptar posibles sanciones.

Con todo, una vez la Comisión Europea presente sus propuestas de sanciones contra Irán, deben ser los Estados miembros los que deben decidir por unanimidad, tal y como ha recordado el portavoz.

YA HAY SANCIONES EN VIGOR CONTRA IRÁN

Actualmente, la UE aplica varias sanciones contra Irán, como la impuesta contra la Guardia Revolucionaria iraní, que está sometida a una congelación de activos y a la prohibición de poner fondos y recursos económicos a su disposición por el desarrollo del programa de armas nucleares del país de Oriente Próximo.

Además, la UE también ha incluido a personas y entidades concretas de la Guardia Revolucionaria a sanciones por violaciones de Derechos Humanos en Irán, además de por su responsabilidad en el programa nuclear y de misiles balísticos de Irán. Por último, hay en vigor sanciones contra el régimen iraní por su apoyo a la invasión rusa de Ucrania.

La propuesta de nuevas sanciones "más severas" tiene lugar después de que Kallas se haya abierto a proponer a los Veintisiete nuevas sanciones contra Irán tras la "represión" de su Gobierno en las manifestaciones producidas en los últimos días contra la crisis económica, que han provocado la muerte de más de 500 personas y ha dejado más de 10.000 detenidos, según un balance de la ONG HRANA.

"Estoy dispuesta a proponer sanciones adicionales en respuesta a la brutal represión de los manifestantes", ha asegurado la jefa de la diplomacia europea en declaraciones al medio alemán 'Welt', que ha recogido Europa Press, y en las que ha tachado como "inaceptable" la violencia contra los protestantes.