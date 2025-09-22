La UE critica el "cinismo" de Rusia y pide a la comunidad internacional que condene sus incursiones en Estonia

La Alta Representante, Kaja Kallas, en declaraciones a la prensa antes de la reunion de ministros de Defensa en Copenaghe. - Ansgar Haase/dpa

BRUSELAS 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Alta Representante de la Unión Europea, Kaja Kallas, ha criticado este lunes el "cinismo" de Rusia al ser un miembro del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que viola los principios de la organización con incidentes como la incursión de aviones de combate en el espacio aéreo de Estonia, un caso que se suma a los recientes drones rusos en Polonia y Rumanía.

En su intervención ante el Consejo de Seguridad de la ONU, la ex primera ministra estonia ha cargado contra el representante ruso por las maniobras de Moscú, asegurando que el bloque europeo no se amedrentará de apoyar a Ucrania y de reforzar su flanco oriental.

"Lo digo abiertamente al representante ruso en esta sala. Las acciones de su gobierno son imprudentes, peligrosas y van en contra de los principios mismos de Naciones Unidas", ha indicado, recalcando que la respuesta europa será "unánime y firme".

La jefa de la diplomacia europea ha cuestionado que los casos denunciados en el espacio aéreo europeo sean accidentales, al recordar que se han producido tres incidentes en solo dos semanas. "Si fue accidentalmente un error, ha habido tiempo suficiente para que la Federación Rusa se disculpara y dijera que cometieron un error. En cambio, vemos un patrón. Rusia está poniendo a prueba las fronteras europeas, sondeando nuestra determinación y socavando la seguridad de toda Europa", ha afirmado.

CON CADA VIOLACIÓN RUSA, CRECE EL APOYO A UCRANIA

Así, ha reiterado la solidaridad con los Estados miembros afectados y la voluntad de la UE de reforzar sus capacidades militares, así como mantener el apoyo a Kiev, tras recalcar que la seguridad europea empieza en Ucrania.

"Por cada prueba o cada violación de nuestra seguridad, nuestra determinación de apoyar a Ucrania crece. No se puede permitir que Rusia normalice ese tipo de comportamiento. El Derecho Internacional no es opcional", ha indicado, llamando a que toda la comunidad internacional condene las incursiones rusas en el espacio aéreo de sus vecinos europeos.

Por todo ello, Kallas ha criticado el "cinismo" de Rusia al "tratar activamente de socavar los valores y principios que las naciones de las Naciones Unidas se han comprometido a defender", más siendo el caso de Rusia un miembro permanente de su Consejo de Seguridad.

En este mismo foro, Rusia ha negado que tres cazas MiG-31 violasen el viernes el espacio aéreo estonio, un ejemplo a juicio de la delegación de Estonia de las "mentiras" de Moscú en relación a sus actividades militares en la región.