La UE critica la condena al magnate Jimmy Lai y alerta de la "erosión de la democracia" en Hong Kong

Archivo - Imagen de archivo de las inmediaciones de los juzgados en Hong Kong. - Europa Press/Contacto/Stringer - Archivo

BRUSELAS 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Unión Europa ha criticado este lunes la condena emitida contra el magnate de la prensa y disidente hongkonés Jimmy Lai y ha alertado de la "erosión de la democracia" en la región administrativa especial china, donde los opositores son objeto de "persecución política".

"Este caso es un símbolo de la erosión de los derechos fundamentales en Hong Kong desde que se aprobó la Ley de Seguridad Nacional en 2020. Reiteramos nuestros llamamientos para que Jimmy Lai sea liberado de forma inmediata y sin condiciones", ha indicado en un comunicado la portavoz de Exteriores de la UE, Anitta Hipper.

En este sentido, ha alertado de que los cargos impuestos en su contra pueden acarrear una "condena máxima de cadena perpetua". "El éxito histórico de Hong Kong como centro de negocios se basa en el Estado de Derecho. Los juicios que tienen lugar en el marco de la ley de seguridad nacional, como el de Jimmy Lai, socavan la confianza en el sistema legal hongkonés, de vital importancia para el atractivo de la región", ha afirmado.

Además, ha hecho hincapié en que el periódico fundado por Lai, el 'Apple Daily', "fue forzado a cerrar en junio de 2021". "Una prensa libre e independiente es vital para las sociedades resilientes y garantizar la rendición de cuentas por parte del Gobierno", recoge el documento.

"Reiteramos nuestro llamamiento a China y a la región administrativa especial de Hong Kong a honrar sus compromisos legales de salvaguardar los derechos y libertades fundamentales", ha zanjado.

Lai, hallado culpable de sedición por un tribunal hongkonés, se ha convertido en uno de los símbolos de la persecución contra la oposición política en Hong Kong, donde aún colean los ecos de las protestas masivas contra el Gobierno de Carrie Lam que se iniciaron en 2019. La movilización no tenía precedentes desde que Reino Unido cedió la soberanía del territorio a China en 1997.