La UE defiende agilizar la ampliación "basada en méritos" y estudia la propuesta de una "integración gradual"

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, Y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, junto al primer ministro de Montenegro, Milojko Spajic. - CONSEJO EUROPEO

BRUSELAS, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, han constatado este viernes el respaldo unánime de los Veintisiete y de sus socios de los Balcanes Occidentales para agilizar la ampliación de la Unión Europea, siempre y cuando siga siendo un proceso "basado en méritos".

Tras la cumbre UE-Balcanes que ha reunido este viernes en Tivat (Montenegro) a los jefes de Estado y de Gobierno del bloque comunitario y de los países balcánicos, los dos más altos cargos de la Unión han visto con buenos ojos la propuesta de Francia y Alemania de establecer una "integración gradual" si finalmente se concluye que contribuye a "mejorar el proceso" de ampliación de la UE.

"Lo más importante es que todos coincidimos en que necesitamos acelerar todo el proceso de ampliación (...) Basarse en los méritos no significa un proceso lento, significa que tanto las instituciones de la Unión Europea como los Estados candidatos deben trabajar más rápido y con más empeño", ha manifestado Costa al ser preguntado por la propuesta franco-alemana.

Von der Leyen ha detallado que el hecho de que el proceso de adhesión siga "basado en méritos" cuenta con "el apoyo de todos los Estados miembro". "Esa es la base, y ahora examinaremos las propuestas para ver si contribuyen a mejorar el proceso. Lo debatiremos", ha indicado por su parte.

Durante el transcurso de la cumbre, el presidente francés, Emmanuel Macron, y el canciller alemán, Friedrich Merz, han presentado a sus homólogos una propuesta de "integración gradual" que permitiría a los países candidatos tener acceso a programas, instituciones y mercados europeos a medida que vayan cumpliendo reformas concretas.

"Cuando un país ha avanzado y ha logrado integrar el acervo comunitario en un ámbito determinado, podría comenzar a integrarse en los formatos de la Unión Europea en ese ámbito", ha explicado el mandatario francés en declaraciones a los medios a su llegada a la cita, argumentando que esos logros incentivarían a los países candidatos a proseguir con sus reformas.

Por su parte, Merz ha señalado que el bloque "lleva ya 13 años sin admitir nuevos miembros" y que eso demuestra que "los incumplimientos también están del lado de la Unión Europea". "Eso es lo que queremos superar hoy", ha indicado el canciller de Alemania.

París y Berlín ya remitieron esta propuesta a la Comisión Europea el jueves y pidieron medidas concretas para hacer "más eficiente" el proceso y permitir una integración en la UE "más rápida y profunda" que, en ningún caso, sustituya la adhesión plena ni prolongar el camino hacia ella, sino ofrecer "incentivos adicionales" que aceleren ese proceso.

MONTENEGRO, "CUENTA ATRÁS" PARA UNIRSE EN 2028

En este contexto de apuesta por la ampliación, tanto Costa como Von der Leyen han coincidido en señalar que la adhesión de nuevos países a la Unión Europea es "un imperativo geoestratégico" y que en esa carrera Montenegro es el alumno aventajado de toda la región de los Balcanes.

"Estamos realmente en la cuenta atrás para la próxima ampliación, para que Montenegro se convierta en el 28º Estado miembro en 2028", ha augurado el dirigente portugués, que ha animado a los otros países candidatos a "aprovechar la oportunidad" y utilizar "el impulso actual" para acelerar su avance en el camino hacia la Unión Europea.

Por su parte, la presidenta del Ejecutivo comunitario ha respaldado este horizonte temporal al afirmar que la entrada de Montenegro en 2028 "está al alcance". "Está muy claro", ha remarcado Von der Leyen, quien ha resumido el espíritu de la cumbre en dos palabras: "determinación y confianza".

Según la conservadora alemana, la ampliación no es solo una promesa, sino una "elección estratégica" y un "imperativo geoestratégico" que supone una inversión a largo plazo en la paz y la seguridad de Europa.

Asimismo, Costa ha repasado los avances logrados por otros países aspirantes para demostrar que "el compromiso y las reformas dan sus frutos". En este sentido, ha destacado que la semana pasada se abrió una nueva fase en el proceso de adhesión de Albania y que la Comisión Europea ya ha propuesto cerrar tres capítulos de negociación con Tirana.

SERBIA DEBE HACER MÁS REFORMAS

Respecto a Serbia, el político portugués ha desvelado que Belgrado ha presentado un "calendario concreto" para completar la reforma judicial y modificar la ley electoral en las próximas semanas, siguiendo las directrices de la Comisión de Venecia.

"La próxima sesión plenaria de la Comisión de Venecia es el 12 de junio, e inmediatamente después las autoridades serbias se han comprometido a modificar la ley judicial para cumplir con todas esas recomendaciones", ha indicado, subrayando el "compromiso concreto" del presidente serbio, Aleksandar Vucic, en su voluntad de adherirse a la Unión Europea.

Von der Leyen ha añadido a la información de Costa que el proceso de adhesión está "basado en méritos" y, como tal, "son las reformas las que deben ejecutarse": "El Estado de derecho es una piedra angular central del proceso de adhesión. Lo mismo ocurre con la libertad de prensa. Ustedes saben exactamente qué reformas deben llevarse a cabo".

Al hilo, ha sostenido que "si Serbia cumple, nosotros también cumpliremos", y entonces podrá abrirse el tercer grupo de capítulos, que está enfocado en reformas para la seguridad civil y para la sociedad.

"Está muy claro que la Unión Europea quiere que Serbia también forme parte de la Unión Europea. Por eso apoyamos a la sociedad serbia en su camino hacia la Unión Europea. Pero tiene que cumplir los criterios", ha concluido.