La UE defiende que Ormuz esté abierto "sin peajes" tras la imposición de Trump de un sobrecargo del 20%

La Alta Representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Kaja Kallas, durante una rueda de prensa desde Bruselas - FREDERIC SIERAKOWSKI

BRUSELAS 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Alta Representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Kaja Kallas, ha defendido que el estrecho de Ormuz debe permanecer abierto a la navegación "sin peajes", horas después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara la imposición de una tasa del 20% sobre toda la carga que transite por el estratégico paso marítimo.

"Antes de la guerra, el estrecho de Ormuz estaba abierto a la navegación sin peajes. Tras el fin de la guerra, el estrecho debe permanecer abierto a la navegación sin peajes", ha declarado Kallas en una rueda de prensa tras la reunión de ministros de Exteriores de la UE, que ha tenido lugar este lunes en Bruselas, donde los Veintisiete han defendido que la navegación por la zona "debe ser libre".

La jefa de la diplomacia europea ha reivindicado además el papel de los socios regionales para garantizar la estabilidad en la zona, y ha condenado los ataques de Irán contra Jordania, Qatar, Emiratos Árabes Unidos y Bahréin por ser "inaceptables" y suponer "el riesgo de un colapso total del acuerdo de paz".

Tras decir que los Veintisiete han coincidido en que Irán "nunca" debe tener acceso a un arma nuclear, ha detallado que también han abordado cómo proteger la libertad de navegación tanto en el golfo Pérsico como en el mar Rojo, donde --ha señalado Kallas-- la amenaza hutí "persiste".

Las declaraciones de Kallas llegan después de que Trump declarase este lunes "abierto" el estrecho de Ormuz y anunciase que Washington cobrará una tasa del 20% sobre toda la carga que transite por la vía marítima como "guardián" del paso estratégico, en medio del repunte de tensiones entre Estados Unidos e Irán tras el fin del alto el fuego.

CONTRIBUCIÓN "IMPORTANTE" DE ASPIDES

La política estonia ha destacado que la misión 'Aspides' que operan en este último mar sigue realizando "una contribución importante" para proteger el transporte marítimo internacional y ha anunciado que viajará esta semana a la región para inspeccionar personalmente la misión.

La operación 'Aspides', creada a principios de 2024 tras la ola de ataques de los rebeldes hutíes contra el tráfico comercial por el mar Rojo, tiene como objetivo contribuir "a la protección de la libertad de navegación y a la salvaguarda de la seguridad marítima, especialmente para los buques mercantes y comerciales", según su página web.