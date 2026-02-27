La UE denuncia años de represión en Rusia en el undécimo aniversario del asesinato del opositor Nemtsov

Archivo - 27 de febrero de 2023, Rusia, Moscú: Flores y un cartel informativo sobre el opositor Boris Nemtsov yacen en el puente cercano al Kremlin, donde Nemtsov fue asesinado a tiros el 27 de febrero de 2015. - Hannah Wagner/dpa - Archivo

BRUSELAS 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Unión Europea ha recordado este jueves el undécimo aniversario del asesinato del opositor ruso Boris Nemtsov, abatido a tiros el 27 de febrero de 2015 cerca del Kremlin, y ha denunciado el "deterioro continuado" de los Derechos Humanos en Rusia, así como la represión y las "crecientes restricciones" contra la sociedad civil, la oposición política y los medios de comunicación independientes.

En una declaración difundida por el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), la UE ha acusado además a Moscú de incumplir de forma sistemática sus obligaciones internacionales al no liberar "de manera inmediata e incondicional" a todos los presos políticos.

La UE ha destacado así el legado político de Nemtsov, ex vice primer ministro de la Federación Rusa y antiguo gobernador de la región de Nizhni Nóvgorod, al que describe como un firme defensor de una Rusia "moderna, próspera y democrática", y una figura que inspiró a amplios sectores de la sociedad rusa.

El bloque recuerda al opositor ruso como una de las voces críticas con la "guerra de agresión" contra Ucrania en sus últimos días, un conflicto que --según denuncia la UE-- se ha transformado en una "invasión a gran escala" con graves efectos sobre la población civil.

En este contexto, la Unión ha recordado la adopción en 2024 de un régimen específico de sanciones por violaciones de derechos humanos en Rusia, en virtud del cual han sido sancionadas hasta la fecha 62 personas y una entidad por su responsabilidad en la represión de la sociedad civil, el socavamiento de la democracia y el Estado de derecho.