La UE denuncia ante el G20 que los ataques rusos en el mar Negro amenazan la seguridad alimentaria mundial

La Alta Representante de la UE para Política Exterior, Kaja Kallas, durante una conversación informal con la ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, Anita Annand, en el marco de la cumbre UE-Canadá celebrada en Montreal - JOHN KENNEY

BRUSELAS, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, ha denunciado este viernes ante los ministros de Exteriores del G20 que los ataques de Rusia contra los puertos ucranianos, las infraestructuras agrícola, y contra el transporte marítimo civil en el mar Negro están "poniendo en riesgo" la seguridad alimentaria mundial al dificultar las exportaciones de cereales.

Así lo ha avisado la jefa de la diplomacia europea durante la reunión del G20 en la ciudad estadounidense de Atlanta, en la que también ha participado su homólogo ruso, Sergei Lavrov, ante quien ha reclamado a Moscú que ponga fin a su agresión militar contra Ucrania y se siente a negociar la paz.

"Los ataques de Rusia contra los puertos ucranianos, la infraestructura agrícola y el transporte marítimo civil tienen consecuencias que van mucho más allá de Ucrania. El mar Negro se ha convertido en un punto estratégico. Los precios mundiales de los cereales se encuentran en su nivel más alto desde 2023 y las actividades de Rusia en el Mar Negro dificultan el acceso a los alimentos en todo el mundo", ha denunciado.

Tras pedir que "los alimentos no se utilicen como arma", ha recordado que los ministros de Comercio del G20 ya acordaron condenar la instrumentalización de los mismos durante su última reunión, por lo que ha reclamado traducir ese compromiso en "acciones concretas" y ha pedido a las potencias reunidas en Atlanta que respalden un acuerdo para garantizar la libertad de navegación en el mar Negro.

"Hago un llamamiento a los socios del G20 que aún no lo hayan hecho para que apoyen un acuerdo de libertad de navegación en el mar Negro", ha afirmado la Alta Representante, que ha subrayado que Ucrania ya ha aceptado esta propuesta, mientras que Rusia la ha rechazado, por lo que ha instado a los países del G20 a utilizar sus contactos diplomáticos con Moscú para impulsar el acuerdo.

RUSIA, ÚNICA OPOSITORA AL ALTO EL FUEGO

Por otra parte, Kallas ha acusado a Moscú de ser el único país que se opone a un alto el fuego "inmediato, completo e incondicional" en Ucrania, y ha reclamado al Kremlin que demuestre "una voluntad real" de poner fin a la guerra y participar en negociaciones de paz.

"Apoyamos el llamamiento de Ucrania a un alto el fuego inmediato, completo e incondicional. Solo Rusia se opone", ha denunciado la política estonia, que ha reiterado el compromiso de la Unión Europea de seguir apoyando a Kiev hasta alcanzar una paz "integral, justa y duradera" que respete su soberanía e integridad territorial.

Finalmente, Kallas ha advertido de que las interrupciones del tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz y el de Bab el-Mandeb también amenazan la seguridad energética, el comercio y las cadenas de suministro internacionales, por lo que ha pedido a los miembros del G20 reforzar la cooperación para proteger las principales rutas marítimas.