La UE destina 10 millones a reforzar las capacidades médicas militares en los Balcanes

Operarios de la Fuerza Médica de los Balcanes (BMTF, por sus siglas en inglés) en un ejercicio. - BMTF

BRUSELAS 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los Veintisiete han aprobado este viernes una asistencia de 10 millones de euros con cargo al Mecanismo Europeo para la Paz para reforzar las capacidades operativas y la preparación de la Fuerza Médica de los Balcanes (BMTF, por sus siglas en inglés), una iniciativa que reúne capacidades médicas militares de distintos países de la región.

Los fondos permitirán proporcionar equipamiento para hospitales de campaña, vehículos médicos militares y sistemas de comunicación e información, así como suministros y servicios relacionados y formación técnica cuando sea necesario, según ha informado el Consejo de la UE en un comunicado.

El objetivo es reforzar la capacidad de la BMTF para prestar apoyo médico militar en operaciones internacionales y, al mismo tiempo, mejorar su preparación para proteger a la población civil en caso de catástrofes naturales o provocadas por el ser humano.

La fuerza participa ya en ejercicios militares para formar a su personal y mejorar su preparación operativa e interoperabilidad, y la UE la considera un ejemplo de cooperación regional en materia de defensa en los Balcanes Occidentales.

El Mecanismo Europeo para la Paz, creado en 2021, es la herramienta con la que la UE financia acciones exteriores para prevenir conflictos, preservar la paz y reforzar la seguridad internacional, permitiendo además apoyar las capacidades militares y de defensa de terceros países y organizaciones regionales e internacionales.