La UE destina 20 millones en ayuda humanitaria adicional a Venezuela tras los terremotos

Bandera de la UE en cajas de ayuda humanitaria - COMISIÓN EUROPEA

BRUSELAS, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Unión Europea destinará 20 millones de euros en ayuda humanitaria para Venezuela tras los terremotos que sacudieron el país en junio, de los que diez millones se destinarán a las comunidades más afectadas y otros diez millones --pendientes de aprobación presupuestaria-- financiarán las operaciones de los equipos de búsqueda y rescate y de asistencia médica desplegados en el país.

"La UE liberará diez millones de euros adicionales en financiación humanitaria para ayudar a las comunidades más afectadas de Venezuela. Otros diez millones de euros, sujetos a la aprobación de la Autoridad Presupuestaria, respaldarán las operaciones de los equipos de búsqueda y rescate, médicos y otros equipos de expertos", ha informado el Ejecutivo comunitario en un comunicado.

Estos fondos se suman a los 5 millones de euros en ayuda para salvar vidas ya aprobados a finales del pasado mes, y a los 52 millones de euros asignados a principios de año para responder a las consecuencias humanitarias de la crisis socioeconómica en Venezuela.

Además, en el marco del Puente Aéreo Humanitario de la UE puesto en marcha tras los dos seísmos que han provocado la muerte de más de 4.700 personas, ya han aterrizado en Venezuela dos vuelos financiados por la Unión Europea, con casi 80 toneladas de suministros esenciales.

A través del Mecanismo de Protección Civil de la UE se han movilizado desde 18 países alrededor de 750 rescatistas y expertos, así como material de ayuda. Esto incluye equipos de rescate, medicamentos, artículos de refugio y una plataforma de telecomunicaciones por satélite. El servicio satelital Copernicus de la UE también proporcionó cartografía de emergencia.

La ayuda humanitaria del bloque comunitario, ha recordado la Comisión, se canaliza exclusivamente a través de socios como agencias de la ONU y ONG internacionales, que trabajan con socios locales.

"EL PUEBLO VENEZOLANO ESTÁ CERCA DE NUESTRO CORAZÓN"

El anuncio se produce mientras la comisaria de Preparación y Gestión de Crisis, Hadja Lahbib, visita Venezuela como muestra del "apoyo inquebrantable" de la Unión Europea al país latinoamericano ante esta crisis.

En la capital, Caracas, se reunirá este jueves con socios humanitarios financiados por la UE y con las autoridades locales que coordinan la respuesta de emergencia, así como con uno de los equipos médicos europeos desplegados a través del Mecanismo de Protección Civil de la UE.

"Venezuela puede estar a un océano de distancia, pero el pueblo venezolano está cerca de nuestro corazón. Desde las primeras horas tras los terremotos, la Unión Europea ha estado a su lado", ha afirmado en declaraciones remitidas en el comunicado Lahbib, antes de su visita.

Ha detallado que la Unión Europea ya está intensificando su apoyo a Venezuela y que, con esta nueva financiación, se hará llegar alimentos, agua potable, medicamentos, refugio y otra asistencia vital "a las familias que lo han perdido todo".

"Quiero agradecer a los equipos de emergencia que han trabajado día y noche, sacando a supervivientes de los escombros y trayendo esperanza cuando más se necesitaba", ha concluido la comisaria de Gestión de Crisis.