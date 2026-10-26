La UE destina 4.900 millones de su mecanismo para la paz a financiar nueva ayuda militar a Ucrania

Archivo - La Alta Representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Kaja Kallas, con el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski. - PRESIDENCIA DE UCRANIA - Archivo

BRUSELAS, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los Estados miembro de la Unión Europea han aprobado este lunes la movilización de 4.900 millones de euros a través del Mecanismo Europeo de Apoyo a la Paz para financiar la asistencia militar a Ucrania, de los cuales 4.700 millones se destinarán a reembolsar parcialmente a los Veintisiete por el armamento y los equipos militares ya suministrados a Kiev, mientras que otros 230 millones servirán para reforzar la formación de las tropas ucranianas.

Así lo ha anunciado el Consejo (los gobiernos) en un comunicado, en el que ha detallado que los Veintisiete han adoptado un total de ocho decisiones que permitirán movilizar estos fondos, en el marco del acuerdo político alcanzado el pasado 25 de septiembre para destinar 6.600 millones de euros a Ucrania a través de este mecanismo europeo de financiación militar.

En concreto, la mayor parte de los recursos aprobados este lunes se utilizará para compensar parcialmente a los países de la UE por la ayuda militar que ya han proporcionado a las Fuerzas Armadas ucranianas, mientras que los 230 millones restantes financiarán la Misión de Asistencia Militar de la UE en apoyo a Ucrania (EUMAM Ucrania), encargada de formar a los soldados ucranianos.

El acuerdo político alcanzado en septiembre también contempla la entrega de otros 1.000 millones de euros en nueva ayuda militar a Kiev, así como un refuerzo adicional de la misión europea de formación militar durante 2027.

Con las decisiones adoptadas este lunes, el apoyo total de la Unión Europea a Ucrania a través del Mecanismo Europeo de Apoyo a la Paz asciende ya a 10.800 millones de euros, de los cuales 9.900 millones corresponden al reembolso de la asistencia militar entregada por los Estados miembro y otros 950 millones a la formación de militares ucranianos.