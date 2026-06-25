La UE enviará una misión de observación electoral a Santo Tomé y Príncipe para sus comicios de 2026

Archivo - La Misión de Observación Electoral de la UE para las elecciones de Perú (Archivo) - MOE - Archivo

BRUSELAS 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Unión Europea enviará una Misión de Observación Electoral (MOE) para verificar el buen desarrollo de las elecciones presidenciales de Santo Tomé y Príncipe, así como sus comicios legislativos, locales y regionales previstos para el 19 de julio y el 27 de septiembre de 2026, respectivamente, tras la invitación formal del país centroafricano.

Como jefe de la misión electoral, la Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, ha designado al eurodiputado socialista portugués Sérgio Humberto, que hará una "evaluación exhaustiva, independiente e imparcial" del proceso electoral, basada "en las normas internacionales y regionales para las elecciones democráticas".

"Es un honor para mí liderar esta misión de observación electoral de la UE en Santo Tomé y Príncipe. Esta es la segunda vez desde 2022 que la UE despliega una misión de observación electoral en el país, y en esta ocasión la misión observará dos elecciones distintas. La misión proporcionará una evaluación independiente e imparcial de los respectivos procesos electorales. Mientras el pueblo santomeano se prepara para votar, la UE reafirma su apoyo a Santo Tomé y Príncipe", ha indicado Humberto en declaraciones remitidas en un comunicado.

La misión está compuesta por diferentes grupos de observadores, entre ellos un equipo central de siete analistas, que llegó a Santo Tomé el 14 de junio, con el apoyo de expertos en logística y seguridad. Un equipo de observadores a largo plazo se unirá a la misión el 26 de junio para observar el proceso electoral en todo el país. A medida que se acerque el día de las elecciones, se sumarán 14 observadores a corto plazo y observadores locales de las misiones diplomáticas acreditadas en Santo Tomé y Príncipe.

Finalmente, una delegación del Parlamento Europeo se unirá a la MOE para las elecciones legislativas, locales y regionales de septiembre. La MOE de la UE permanecerá en el país hasta la finalización de todo el proceso electoral, según ha detallado el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE).

De acuerdo con la metodología de la UE, la misión publicará sus conclusiones iniciales en una declaración preliminar, que se presentará en una rueda de prensa tras el día de las elecciones. El informe final se publicará en un plazo de dos meses tras la finalización del proceso electoral e incluirá recomendaciones para posibles mejoras futuras del marco electoral.