La UE exige a Nicaragua una investigación "imparcial y transparente" de la muerte de un líder indígena

La Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas en una rueda de prensa desde Bruselas tras una reunión del Consejo de Asuntos de Exteriores (CAE) de Defensa. - FRANCOIS LENOIR

BRUSELAS, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Unión Europea ha exigido este miércoles a Nicaragua que lleve a cabo una investigación "exhaustiva, imparcial y transparente" sobre la muerte del líder indígena Brooklyn Rivera, que se encontraba bajo custodia de las autoridades del país y que había permanecido detenido desde septiembre de 2023.

En un comunicado, el Servicio de Acción Exterior de la UE ha expresado su "preocupación" ante las circunstancias que "rodean la muerte del señor Rivera" mientras se encontraba bajo custodia, especialmente ante "los informes de detención prolongada sin contacto con su familia".

"Solicitamos a las autoridades que realicen una investigación exhaustiva, imparcial y transparente sobre los hechos que condujeron a su fallecimiento", se lee en la misiva, en la que la Unión Europea lamenta "profundamente" la muerte del también exlegislador nicaragüense y expresa sus condolencias a su familia, su comunidad y a "todos aquellos que trabajaron junto a él".

En este sentido, el bloque comunitario ha reiterado su llamamiento a "la liberación de todas las personas detenidas por motivos políticos", y ha asegurado que sigue solidarizándose con el pueblo nicaragüense, reafirmando su apoyo a los principios democráticos, los Derechos Humanos y el Estado de derecho, "incluido el papel fundamental de la sociedad civil en la defensa de estos valores".

La muerte de Rivera fue confirmada el domingo por las autoridades de Nicaragua, que señalaron que murió en un hospital de la capital, Managua, al que fue trasladado a causa del grave deterioro de su estado de salud durante los últimos días. Además, achacó el fallecimiento a "una bacteria" generada por el coronavirus, al tiempo que trasladó sus condolencias a su familia.

Rivera fue encarcelado por el Gobierno nicaragüense el 29 de septiembre de 2023. El Gobierno de Ortega difundió recientemente unas fotografías en las que el exdiputado aparece tumbado en una cama de hospital, conectado a ventilación mecánica y alimentación intravenosa, y ha revelado que lleva internado desde el pasado 7 de marzo.