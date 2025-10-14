La UE expresa su preocupación por los choques entre Hamás y otros grupos milicianos en Gaza

Archivo - Varias banderas de la Unión Europea en una imagen de archivo. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

BRUSELAS 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Unión Europea ha expresado su "preocupación" por los choques entre miembros del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y otros grupos palestinos en Gaza, tras la retirada del Ejército israelí, en una situación que según el bloque europeo puede amenazar el alto el fuego pactado en el marco del plan del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

"En lo que respecta a lo que vemos hoy en la ciudad de Gaza, la UE está preocupada por las noticias que hemos recibido sobre múltiples muertes en Gaza debido a los enfrentamientos entre Hamás y miembros de bandas", ha señalado el portavoz de Exteriores de la UE, Anouar El Anouni, en rueda de prensa desde Bruselas.

En este sentido, ha pedido que todas las partes eviten acciones que puedan poner en peligro el alto el fuego. Igualmente, ha reiterado que la posición de la UE pasa por que Hamás no juegue ningún papel en el futuro de Gaza.

Según ha defendido El Anouni, el grupo miliciano debe dar pasos para desarmarse, siguiendo el acuerdo firmado con Trump para pacificar y reconstruir la Franja.

Medios palestinos han señalado que Hamás ha procedido a detenciones de "un gran número" de miembros de milicias rivales y habría ejecutado a milicianos de estos grupos surgidos en la ofensiva militar israelí sobre el enclave, a los que acusa de ser "colaboradores" de Israel.