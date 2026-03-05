La UE felicita a Nepal por el desarrollo "pacífico y ordenado" de las elecciones parlamentarias

Elecciones parlamentarias en Nepal - Safal Prakash Shrestha/ZUMA Pres / DPA

BRUSELAS 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Unión Europea ha felicitado este jueves a Nepal por el desarrollo "pacífico y ordenado" de las elecciones parlamentarias, celebradas casi seis meses después de que una ola de protestas liderada por los jóvenes de la Generación Z obligara al entonces primer ministro, Sharma Oli, a dimitir.

"La UE felicita al Gobierno interino y a las autoridades electorales y de seguridad por el desarrollo pacífico y ordenado en las que éstas tuvieron lugar", ha subrayado el portavoz de Exteriores del club comunitario, Anouar el Anouni, en un breve comunicado.

Asimismo, ha expresado que la UE "espera seguir profundizando" en su "larga colaboración" con el país y "avanzar" en "prioridades compartidas" en una jornada que, según la Comisión Electoral, ha transcurrido con normalidad, salvo algún que otro incidente aislado.

La actual primera ministra interina del país, Sushila Karki, que accedió al cargo tras la salida de Oli, ha asegurado que "estas elecciones marcarán el futuro del país" después de que las marchas de la generación Z, encabezadas por estudiantes que salieron a la calle para protestar por la prohibición del acceso a las principales redes sociales, hicieran dimitir en bloque al Gobierno del país asiático.