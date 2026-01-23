La UE impulsará un "ambicioso" paquete de sanciones contra Rusia en el cuarto aniversario de guerra en Ucrania

Archivo - El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, junto al presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, en declaraciones a su llegada a la cumbre europea. - FREDERIC GARRIDO-RAMIREZ // EUROPEAN COUNCIL

BRUSELAS 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Unión Europea impulsará en febrero un "ambicioso" vigésimo paquete de sanciones contra Rusia, mes en el que se cumplirán cuatro años del inicio de la invasión rusa de Ucrania, y prevé medidas coercitivas adicionales contra el Kremlin que verán a la luz la próxima semana, según han informado este viernes fuentes europeas.

Este "ambicioso" paquete de sanciones, el vigésimo contra Rusia, será uno de los asuntos que abordarán los ministros de Exteriores de la Unión Europea en su reunión de la semana que viene, en la que también tratarán de acordar otras penalizaciones más inmediatas contra el régimen de Vladimir Putin.

Bruselas cuenta con que este nuevo paquete se apruebe el próximo mes, coincidiendo con el aniversario de la invasión, después de aprobar el último en octubre del año pasado, cuando los Estados miembro de la UE incrementaron su presión sobre la economía de guerra rusa, afectando a sectores clave como la energía, las finanzas, la base militar-industrial o las zonas económicas especiales, entre otros.

Aunque no ha trascendido aún qué tipo de medidas podría proponer la Comisión Europea a los Veintisiete, sí se sabe que se está trabajando de manera simultánea y paralela en este "paquete ambicioso" y en otras medidas más puntuales que podrían ver la luz ya la próxima semana, según han detallado esas mismas fuentes

Los ministros de Exteriores, que se reúnen en el jueves 29 de enero --encuentro al que ha sido invitado el jefe de la diplomacia ucraniana, Andrii Sybiha--, también hablarán de qué otras cosas pueden hacer los Estados miembros y la Unión Europea para reforzar las garantías de seguridad a Ucrania, y qué otro tipo de apoyo pueden ofrecer a Kiev.

Ya la semana pasada, la Comisión Europea explicó sus planes para el préstamo de apoyo de más de 90.000 millones de euros que se acordó durante una reunión del Consejo Europeo en diciembre. Dos terceras partes --60.000 millones-- se podrían destinar al gasto milita, mientras que los otros 30.000 millones irían a cubrir necesidades presupuestarias del país.

Además, la UE ha desplegado este viernes 447 generadores eléctricos de emergencia en Ucrania, valorados en 3,7 millones de euros para restablecer el suministro eléctrico en hospitales, refugios y servicios críticos, después de que más de un millón de ucranianos se encuentren sin electricidad, agua ni calefacción en temperaturas bajo cero las los ataques rusos contra la infraestructura energética.

Con todo, esta reunión de los jefes diplomáticos de la UE se da en un momento de actividad diplomática intensa, a la espera de una posible reunión a tres que debería celebrarse este fin de semana entre Ucrania, Estados Unidos y Rusia en Emiratos Árabes Unidos para el fin de la guerra iniciada en febrero de 2022.