La UE insta a EEUU a "reconsiderar" su negativa a conceder el visado a la delegación palestina

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MADRID 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Unión Europea ha emplazado este sábado a las autoridades de Estados Unidos a "reconsiderar" su negativa a conceder el visado a los miembros de la delegación palestina, incluido su presidente, Mahmud Abbas, quienes no podrán acudir a la Asamblea General de la ONU la próxima semana en Nueva York.

"A la luz de los acuerdos de sede vigentes con la ONU y de sus obligaciones como Estado anfitrión, instamos a Estados Unidos a que reconsidere esta decisión", ha señalado el portavoz del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), Anouar el Anouni.

En un breve comunicado, ha lamentado la medida de la Administración Trump, incidiendo en que se trata de la segunda ocasión en que deniega la entrada a los represantes palestinos, de modo que Abbas se verá obligado a participar en el evento de forma telemática.

La Administración Trump justificó su decisión acusando a los afectados de "glorificar el terrorismo" y en particular a la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) de "continuar pagando estipendios a terroristas, así como glorificando actos de terrorismo y a terroristas en declaraciones públicas y libros de texto escolares".

Asimismo, Washington ha reprochado a ambas entidades el "emprender acciones para internacionalizar el conflicto palestino-israelí, incluso a través del Tribunal Penal Internacional (TPI) y la Corte Internacional de Justicia (CIJ)", así como el "intentar eludir las negociaciones buscando un reconocimiento unilateral", ante los esfuerzos de las autoridades palestinas por llevar a altos cargos de Israel ante la justicia internacional por sus acciones.