La UE investiga si cortar fondos al partido europeo de la ultraderecha alemana por vulnerar reglas democráticas

Archivo - Bandera de la UE. - PIXABAY. - Archivo

BRUSELAS 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Unión Europea ha puesto este martes en marcha formalmente una investigación para comprobar si el partido creado a escala europea por la ultraderecha alemana de la AfD --Europa de las Naciones Soberanas (ESN)-- respeta los principios y valores democráticos y respeto del Estado de derecho que se exigen para poder ser registrado como partido europeo y, con ello, acceder a la financiación de las arcas comunitarias.

A finales de mayo, el organismo que supervisa a los partidos europeos, la Autoridad para los Partidos Políticos Europeos y Fundaciones Políticas Europeas (APPF), notificó a la Comisión Europea, al Consejo y al Parlamento Europeo sus "dudas" respecto a que ESN cumpliera con las condiciones para mantenerse en el registro.

Las instituciones disponían a partir de entonces de un plazo de dos meses para solicitar activar el proceso, paso dado ahora por la Eurocámara, que advierte de que se trata de una etapa procedimental y "no constituye un posicionamiento sobre el fondo".

Así, el pleno del Parlamento Europeo ha decidido activar el mecanismo de verificación para que se examine formalmente la situación, lo que abre un proceso que incluye informar al partido investigado e invitarle a presentar observaciones o medidas correctivas.

Con 414 votos a favor, 224 en contra y 18 abstenciones, los eurodiputados reunidos en Estrasburgo (Francia) encargan al organismo supervisor "comprobar si el partido respeta las condiciones de registro y financiación enunciadas por el reglamento sobre el estatus y financiación de los partidos políticos europeos".

Cabe señalar que esta intervención afecta al partido a escala europea y no al grupo con las mismas siglas constituido en el Parlamento Europeo, pero que tiene un estatus jurídico distinto --pese a ser la raíz de la que surgió el partido europeo y contar con la misma representación de partidos nacionales-- por lo que no se vería afectado de manera automática por una eventual sanción.

Aunque la formación más conocida es la de la ultraderecha alemana de Alternativa por Alemania (AfD), también se integran en el partido europeo otras ocho formaciones ultra procedentes de Francia, Polonia, Bulgaria, Eslovaquia, República Checa, Hungría Lituania y Países Bajos.