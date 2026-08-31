La UE mantendrá la presión sobre Irán y pide redoblar "los esfuerzos diplomáticos" para alcanzar la paz

BRUSELAS 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Unión Europea ha reiterado este lunes que continuará trabajando "estrechamente" con Estados Unidos y con otros socios del G7 e internacionales para "mantener la presión sobre" Irán para una desescalada, y además ha reclamado "esfuerzos diplomáticos" para que se alcance un acuerdo de paz y se garantice la libertad de navegación por el estrecho de Ormuz.

Así lo ha señalado el bloque comunitario en una declaración emitida en el contexto de la reunión de ministros de Finanzas y gobernadores de bancos centrales del G20, que se celebra los días 31 de agosto y el 1 de septiembre en la ciudad estadounidense de Asheville.

En el texto, la UE ha instado de nuevo a Irán a frenar su programa nuclear y de misiles balísticos, a poner fin a su apoyo militar a la guerra de Rusia contra Ucrania y a cesar la represión contra su propia población, al tiempo que ha defendido la necesidad de continuar los esfuerzos diplomáticos para alcanzar un acuerdo de paz y garantizar "el tránsito seguro" por Ormuz.

También ha recordado las "amplias sanciones" adoptadas hasta el momento para "impedir que Irán se aproveche de la economía y el sistema financiero mundiales" para sostener "sus acciones hostiles y socavar la seguridad internacional", y ha avisado de la adopción de "medidas adicionales, si fuera necesario", para salvaguardar su seguridad e intereses.

En este sentido, los Veintisiete han acogido "con satisfacción" los esfuerzos por "garantizar que Irán cese sus actividades desestabilizadoras" y participe "de buena fe" en las negociaciones de paz, también "mediante una mayor presión económica", incluso a través de la Operación Marginado Económico, liderada por Estados Unidos.

"La UE seguirá colaborando estrechamente con Estados Unidos y otros socios del G7 e internacionales para mantener la presión sobre Irán y contribuir a la desescalada y la estabilidad regional", concluye la declaración conjunta.