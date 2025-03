La UE mantiene el nivel de su ayuda a Siria pese a proclamar su apoyo a las nuevas autoridades post Al Assad

BRUSELAS 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Unión Europea ha anunciado este lunes un compromiso de 2.500 millones de euros para Siria durante 2025 y 2026, elevando ligeramente la partida prevista, aunque sigue en cifras similares a las que dedicaba en anteriores ediciones de su conferencia anual de ayuda a Siria, pese al apoyo mostrado a las nuevas autoridades del país tras la caída de Bashar al Assad y la retirada de Estados Unidos.

En su IX edición, la conferencia de donantes organizada por Bruselas viene marcada por el giro de los acontecimientos en Siria por el derrocamiento de Al Assad en diciembre y la instauración de las autoridades de transición lideradas por el grupo yihadista Hayat Tahrir al Sham (HTS).

Así, en la primera conferencia en la que están presentes las autoridades sirias, con la presencia del ministro de Exteriores, Asaad al Shaibani, la UE ha anunciado 2.500 millones, para 2025 y 2026, un leve incremento con respecto a los 2.120 millones que Bruselas tenía asignados para 2024 y 2025.

En este contexto, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha defendido que la UE aumenta su apoyo a Siria en un momento crítico y ha reclamado a todos los participantes que actúen en la misma línea. "Porque en este momento crítico, el pueblo de Siria nos necesita más que nunca", ha señalado.

En concreto para el presente año la UE aumenta en 160 millones su compromiso con respecto a lo anunciado en la conferencia del pasado año, unos fondos que irán a parar a la población en Siria pero también para los refugiados en Líbano, Jordania e Irak.

Para 2026, la UE compromete 600 millones para estos tres países y una partida de 1.100 millones de euros en apoyo a los refugiados sirios y las comunidades de acogida en Turquía.

LA UE ESTÁ LISTA PARA APOYAR LA RECONSTRUCCIÓN DE SIRIA

La presidenta comunitaria ha pedido pensar más allá de las necesidades más acuciantes del momento y "empezar a mirar hacia el futuro del país". "Hay ciudades enteras que reconstruir y toda una economía que reiniciar. Por eso hemos suspendido nuestras sanciones a sectores económicos clave, como la energía, el transporte y las transacciones financieras vinculadas a ellos. Y estamos dispuestos a hacer más para atraer las inversiones necesarias para la reconstrucción", ha señalado.

Es por ello que Von der Leyen ha defendido el enfoque gradual para ir levantando sanciones a Siria para lograr que el país se recupere tras una década de guerra civil. "Mientras continúen los avances, también estamos dispuestos a aumentar nuestro apoyo a la recuperación y la reconstrucción", ha asegurado.

"Siria solía ser una de las potencias económicas de Oriente Próximo. Y queremos ser socios para la recuperación y el crecimiento de una nueva Siria", ha ahondado la conservadora alemana.

En el marco de la conferencia, Al Shaibani ha reclamado a la UE un "plan real" que vaya más allá de la ayuda humanitaria y continúe el planteamiento del levantar sanciones para reconstruir el país.

"No podremos lograr una recuperación económica en Siria si se mantienen las restricciones y las sanciones impuestas sobre nuestro país y que suponen obstáculos incluso para la provisión de servicios sanitarios y otros servicios básicos", ha recalcado.

La conferencia anual de Siria se presenta como la ocasión para que la comunidad internacional de un aldabonazo a las nuevas autoridades de transición ante la nueva era que se abre en Siria. Anualmente la iniciativa ha cosechado en torno a 6.000 millones de euros en apoyo a los actores humanitarios presentes en Siria, recabando el año pasado 7.500 millones, aunque queda por ver la cifra final a la vista de la retirada internacional de Estados Unidos en el campo humanitario.

A este respecto, la comisaria de Gestión de Crisis, Hadja Lahbib, ha adelantado que probablemente "la cifra no será la misma debido a la retirada de los fondos de Estados Unidos". "La UE está comprometida a apoyar a Siria y está lista para respaldar su reconstrucción, pero no podemos cubrir todo el espacio que dejan otros", ha indicado, reivindicando que las necesidades son "inmensas" en el terreno y que la ayuda humanitaria de la UE se canaliza a través de ONG y llega directamente a la población siria y no a las autoridades.