La UE moviliza ayuda a Jamaica para paliar las consecuencias del huracán 'Melissa'

BRUSELAS 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Unión Europea ha anunciado este viernes la movilización de ayuda de emergencia a través del Mecanismo Europeo de Protección Civil para asistir a Jamaica frente a los daños provocados por el paso del huracán 'Melissa', que ha dejado al menos 19 víctimas mortales en la isla caribeña.

En concreto, Francia y Luxemburgo han ofrecido energía y artículos de refugio a través del instrumento europeo, mientras que el Servicio de Gestión de Emergencias de Copernicus se activó en modo de cartografía rápida y ha elaborado ocho mapas para hacer seguimiento al desastre natural, ha informado la Dirección General de Ayuda Humanitaria de la Comisión Europea.

En este caso, la UE ejerce de coordinador de la ayuda de emergencia que ofrecen los distintos Estados miembros y suele correr con parte del gasto de transporte, en un intento de mancomunar la ayuda ante catástrofes naturales.

El balance de muertos por el temporal de viento y lluvias que arrastra el huracán 'Melissa' llega a 48, la mayoría en Haití, donde hasta el momento se han confirmado 24 fallecidos y 18 desaparecidos.

El huracán, que ya se ha ido debilitando y se dirige a Bermudas, también ha causado estragos a su paso por Panamá, donde han muerto cuatro personas --entre ellas dos niñas-- República Dominicana, donde ha muerto una persona, y Cuba, donde de momento no se han registrado fallecidos.