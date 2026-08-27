La UE moviliza un millón de euros de ayuda de emergencia por las inundaciones en Nepal

Una vista aérea muestra edificios sepultados por el barro y los escombros tras las inundaciones repentinas registradas en Devighat, en el municipio de Bidur, distrito de Nuwakot. - Skanda Gautam/ZUMA Press Wire/dp / DPA

BRUSELAS 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

La comisaria europea de Gestión de Crisis, Hadja Lahbib, ha anunciado este jueves que la Unión Europea ha liberado un millón de euros para financiar ayuda de emergencia a Nepal por las inundaciones registradas en el norte del país, que han dejado hasta ahora cerca de 360 los muertos y cientos de desaparecidos, según las autoridades del país.

"Carreteras arrastradas por el agua. Pueblos incomunicados. Familias buscando a sus seres queridos desaparecidos. Las inundaciones repentinas en Nepal han destrozado comunidades que ya se estaban reconstruyendo de desastres anteriores", ha lamentado la comisaria en un mensaje en redes sociales.

Asimismo, Lahbib ha asegurado que "la Unión Europea está con ellos" y que por eso ha movilizado un millón de euros "para llevar atención sanitaria urgente, alimentos, agua y refugio" al país asiático.

Ya este miércoles la Comisión Europea informó que el sistema satelital europeo Copernicus había sido activado para ayudar a mapear las áreas afectadas en Nepal y apoyar la respuesta sobre el terreno, y su presidenta, Ursula von der Leyen, ofreció la ayuda que fuera necesaria tras las "devastadoras" inundaciones.

Las inundaciones han sido provocadas por la crecida del río Bhotekoshi en el distrito de Rasuwa, un distrito montañoso del norte de Nepal cerca de la frontera con Tíbet.