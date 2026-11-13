La UE no logra elegir un único representante y enviará cinco países a las conversaciones de paz sobre Ucrania

El presidente del Consejo Europeo, António Costa; la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el primer ministro de Polonia, Donald Tusk. - Ansgar Haase/dpa Pool/dpa

DUBLÍN 13 Nov. (de la enviada especial de EUROPA PRESS Laura García Martínez) -

Los líderes de la Unión Europea no han logrado este viernes un acuerdo para designar una única voz que represente a los europeos en las conversaciones de paz entre Ucrania y Rusia auspiciadas por Estados Unidos, por lo que enviará un "equipo europeo" compuesto por representantes de las instituciones de la Unión junto a Alemania, Francia, Reino Unido, Italia y Polonia.

"Los líderes han acordado que nuestro equipo europeo para las negociaciones sobre la paz en Ucrania sean las instituciones de la UE y el 'E5' de la Coalición de los Voluntarios", ha indicado el presidente del Consejo Europeo, António Costa, en una rueda de prensa al término de la cumbre informal de jefes de Estado y de Gobierno de la UE celebrada en Dublín.

"Acogemos con satisfacción todos los esfuerzos diplomáticos destinados a llevar a Rusia a la mesa de negociaciones. Estamos plenamente comprometidos con apoyar el proceso en curso y esperamos que dé resultados concretos", ha añadido.

A su salida de la reunión, el primer ministro de Portugal, Luis Montenegro, avanzó que existía un consenso para que al formato conocido como 'E3' --Alemania, Francia y Reino Unido-- se unieran Polonia e Italia, además de representantes de la Comisión Europea y del Consejo Europeo.

Con todo, el mandatario luso ha avisado de que este equipo "no tiene todavía un mandato concreto" sino que está pensado para asistir a las conversaciones para lograr la paz en Ucrania, pero en ningún caso para abordar cuestiones que tengan que ver con la arquitectura de seguridad europea.