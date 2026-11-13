La UE no logra elegir un único representante y enviará cinco países a las conversaciones de paz sobre Ucrania

El presidente del Consejo Europeo, António Costa; la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el primer ministro de Polonia, Donald Tusk.
El presidente del Consejo Europeo, António Costa; la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el primer ministro de Polonia, Donald Tusk. - Ansgar Haase/dpa Pool/dpa
Europa Press Internacional
Actualizado: viernes, 13 noviembre 2026 18:42
Seguir en

DUBLÍN 13 Nov. (de la enviada especial de EUROPA PRESS Laura García Martínez) -

Los líderes de la Unión Europea no han logrado este viernes un acuerdo para designar una única voz que represente a los europeos en las conversaciones de paz entre Ucrania y Rusia auspiciadas por Estados Unidos, por lo que enviará un "equipo europeo" compuesto por representantes de las instituciones de la Unión junto a Alemania, Francia, Reino Unido, Italia y Polonia.

"Los líderes han acordado que nuestro equipo europeo para las negociaciones sobre la paz en Ucrania sean las instituciones de la UE y el 'E5' de la Coalición de los Voluntarios", ha indicado el presidente del Consejo Europeo, António Costa, en una rueda de prensa al término de la cumbre informal de jefes de Estado y de Gobierno de la UE celebrada en Dublín.

"Acogemos con satisfacción todos los esfuerzos diplomáticos destinados a llevar a Rusia a la mesa de negociaciones. Estamos plenamente comprometidos con apoyar el proceso en curso y esperamos que dé resultados concretos", ha añadido.

A su salida de la reunión, el primer ministro de Portugal, Luis Montenegro, avanzó que existía un consenso para que al formato conocido como 'E3' --Alemania, Francia y Reino Unido-- se unieran Polonia e Italia, además de representantes de la Comisión Europea y del Consejo Europeo.

Con todo, el mandatario luso ha avisado de que este equipo "no tiene todavía un mandato concreto" sino que está pensado para asistir a las conversaciones para lograr la paz en Ucrania, pero en ningún caso para abordar cuestiones que tengan que ver con la arquitectura de seguridad europea.

Contador

Artículos Relacionados

Kallas reclama su sitio en las negociaciones: "Los rusos no me quieren porque no quieren a nadie fuerte"
Von der Leyen ve "evidente" que Europa esté en las negociaciones de paz y celebra el intercambio de prisioneros

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado