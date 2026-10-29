La UE pide elecciones "creíbles y transparentes" en Haití tras el aplazamiento de los comicios a julio de 2027

Archivo - Banderas de la UE en señal de luto frente al edificio Europa, sede del Consejo Europeo y del Consejo de la UE - CONSEJO EUROPEO - Archivo

BRUSELAS, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Unión Europea ha subrayado este jueves la necesidad de celebrar elecciones "creíbles, transparentes y democráticas" en Haití, después de que las autoridades electorales del país caribeño hayan anunciado el aplazamiento hasta el 18 de julio de 2027 de la primera vuelta de los comicios presidenciales y legislativos, inicialmente previstos para diciembre de este año, en medio de la crisis de seguridad que atraviesa el país.

"Unas elecciones creíbles, transparentes y democráticas son esenciales para garantizar la legitimidad institucional", ha señalado el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) en un comunicado en el que ha tomado nota de los últimos acontecimientos relacionados con los preparativos electorales en Haití y ha reiterado su apoyo a la organización de los comicios.

En este contexto, la diplomacia europea ha celebrado la decisión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas de prorrogar hasta el 31 de marzo de 2027 el mandato de la Fuerza de Represión de Bandas Criminales (FSB), a la que ha atribuido un papel "fundamental" para mejorar las condiciones de seguridad necesarias para la celebración de las elecciones.

Asimismo, ha elogiado a los países que contribuyen con personal a esta fuerza internacional y ha expresado su solidaridad con El Salvador tras la desaparición de militares salvadoreños.

La Unión también ha recordado la existencia de "diversos regímenes de sanciones internacionales", incluido un mecanismo europeo dirigido contra las personas responsables de "amenazar la paz, la estabilidad o la seguridad de Haití" o de "socavar la democracia y el Estado de derecho".

El pronunciamiento de los Veintisiete llega después de que el Consejo Electoral Provisional (CEP) haitiano haya anunciado un nuevo calendario electoral que retrasa la primera vuelta de las elecciones del 13 de diciembre de 2026 al 18 de julio de 2027, mientras que una eventual segunda vuelta tendría lugar el 4 de octubre de ese mismo año.

El CEP ha señalado que este nuevo calendario actualizado busca "favorecer la continuidad de las operaciones electorales en condiciones que permitan a los actores implicados cumplir con sus obligaciones de conformidad con lo dispuesto en el marco jurídico". Pese al retraso, el órgano ha reafirmado su voluntad de sacar adelante el proceso "con profesionalismo y rigor" para garantizar unas elecciones "inclusivas, creíbles y transparentes".