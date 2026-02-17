La UE prorroga el embargo de armas contra Zimbabue aunque levanta las sanciones individuales

Archivo - El presidente de Zimbabue, Emmerson Mnangagwa - - / XINHUA NEWS / CONTACTOPHOTO - Archivo

BRUSELAS 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los Estados miembro de la UE han acordado este martes prorrogar el embargo de armas contra Zimbabue, hasta el 20 de febrero de 2027, al mismo tiempo que han levantado las disposiciones que permitían imponer sanciones individuales, como la prohibición de entrada en territorio comunitario o la congelación de cuentas bancarias y bienes en la UE.

En su revisión anual de las medidas restrictivas en relación con Zimbabue, el Consejo de la UE ha decidido prorrogar el embargo de armas que puedan ser empleadas para la represión interna, y ha levantado "todas las disposiciones relacionadas con la posibilidad de imponer una prohibición de viajar y la congelación de activos", según un comunicado de los 27.

La decisión tiene lugar un año después de que los países de la UE retiraran las sanciones individuales que pesaban contra dirigentes del país africano, manteniendo entonces el régimen de restricciones y la vigencia del embargo de armas.

El bloque europeo impuso sanciones a Zimbabue por primera vez en 2003, aunque el actual plan data de 2011 cuando la UE reestructuró las sanciones contra el régimen de Robert Mugabe.

Desde hace años la Unión Africana reclama el levantamiento "inmediato e incondicionalmente" de todas las sanciones impuestas por los países occidentales contra Zimbabue, que a principios de siglo XXI era la nación más castigada por las medidas restrictivas.