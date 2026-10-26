La UE prorroga hasta octubre de 2027 sus sanciones contra Estado Islámico y Al Qaeda

Archivo - Un militar estadounidense en Kirkuk - Ameer Al Mohammedaw/dpa - Archivo

BRUSELAS, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los Veintisiete han acordado este lunes prorrogar un año más, hasta el 31 de octubre de 2027, las sanciones vigentes contra las organizaciones terroristas Estado Islámico y Al Qaeda, así como contra las personas y entidades vinculadas a ellos.

Las medidas restrictivas afectan actualmente a 15 personas y ocho grupos, todos ellos sujetos a la congelación de sus activos, mientras que los individuos incluidos en la lista tienen además prohibida la entrada y el tránsito por territorio de la Unión Europea.

Asimismo, las sanciones prohíben a los ciudadanos y entidades de la Unión Europea poner fondos, activos financieros o recursos económicos a disposición de las personas y organizaciones sancionadas, ya sea de forma directa o indirecta, según ha explicado el Consejo (los gobiernos) en un comunicado.

Las sanciones vigentes, que se adoptaron en 2016 cuando el bloque europeo tomó de manera autónoma medidas restrictivas contra Estado Islámico en medio de su ofensiva en amplias zonas de Siria e Irak, complementan las impuestas por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas contra Estado Islámico y Al Qaeda.

En el caso de las medidas punitivas contra Al Qaeda, las primeras se remontan a 2002 tras el ataque contra las Torres Gemelas y el Pentágono, en Estados Unidos, según han recordado los Estados miembro en su escrito.