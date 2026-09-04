La UE rechaza "cualquier intento de cambio demográfico o territorial" de Israel en Gaza

Soldados y vehículos militares israelíes operan en el interior del campo de refugiados de Askar durante una incursión al este de Nablus, en Cisjordania ocupada. - Europa Press/Contacto/Salman Mohsen Alkhatib

BRUSELAS, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Unión Europea ha rechazado este viernes cualquier "intento" de Israel para desplazar a la población palestina de la Franja de Gaza, después de que varios ministros israelíes hayan planteado fórmulas para facilitar la salida de los gazatíes del enclave, y ha recalcado que Gaza debe formar "parte de un futuro Estado palestino".

"Rechazamos cualquier intento de cambio demográfico o territorial en la Franja de Gaza y apoyamos la unificación de la Franja de Gaza con Cisjordania bajo la Autoridad Palestina. No debe haber desplazamiento forzoso de los gazatíes. Gaza es parte integral de un futuro Estado palestino", ha indicado en una rueda de prensa desde Bruselas el portavoz de Exteriores de la UE, Christian Wigand.

El portavoz comunitario ha respondido así al ser preguntado por el plan del ministro de Seguridad Nacional israelí, Itamar Ben Gvir, denominado Desconexión 710, y que tiene previsto fomentar la "migración voluntaria" de 250.000 gazatíes el primer año; 1,11 millones en tres años hasta escalar a los 1,86 millones en siete. Antes del conflicto, la población de la Franja rondaba los 2,1 a 2,3 millones de habitantes.

La propuesta baraja medidas de integración para los solicitantes, con coberturas de vivienda, sistemas sanitarios, educación o empleo durante los dos primeros años, así como pagos a los países de acogida en función del número de gazatíes que reciban.

Frente a estas propuestas, Wigand ha recordado que la posición de la Unión Europea se ajusta a la resolución 2735 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que rechaza cualquier intento de alterar la composición demográfica o el territorio de la Franja de Gaza.

En este contexto, el portavoz de Exteriores del bloque ha censurado también la retórica de los responsables israelíes, al considerar que "un lenguaje incendiario es inaceptable", y ha reclamado que los esfuerzos de las partes se centren en reducir la tensión.

Las declaraciones de Ben Gvir se suman a las realizadas recientemente por el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, quien ha asegurado que Israel está "organizado y preparado" para facilitar la salida de los palestinos de Gaza "por mar, por aire, por todos los medios posibles".