La UE recibe como un "aliado clave" a Canadá, primer país no europeo en la Comunidad Política Europea

Ek primer ministro de Canadá, Mark Carney (i), la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen y el presidente del Consejo Europeo, António Costa (d) - ALEXANDROS MICHAILIDIS

BRUSELAS, 4 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, han recibido al primer ministro de Canadá, Mark Carney, como primer país no europeo en ser invitado a la cumbre de la Comunidad Política Europea (CPE), que esta lunes celebra su octava edición en Ereván (Armenia).

"La asociación entre Canadá y Europa solo se fortalece cada vez más. La participación de Canadá en la reunión de la Comunidad Política Europea lo dice todo", ha indicado la jefa del Ejecutivo comunitario en un mensaje en redes sociales tras mantener una reunión en los márgenes de la cumbre con Costa y Carney.

Von der Leyen ha destacado que desde el comercio hasta las materias primas críticas y la defensa, la cooperación entre la Unión Europea y Canadá "se está expandiendo rápidamente", tejiendo una "base sólida de asociaciones" que espera que se amplíen y se profundicen.

Por su parte, Costa ha celebrado que es "genial contar con amigos como Canadá", un país "amigo y aliado clave" de Europa porque, como el bloque comunitario, también aboga por la defensa del orden internacional basado en reglas y el multilateralismo.

"La presencia de Canadá en la cumbre de la Comunidad Política Europea, nuestro primer invitado no europeo hasta la fecha, demuestra nuestra cercanía y alineación", ha proseguido el socialista portugués en otro mensaje en redes sociales, en el que ha hecho un llamamiento a profundizar la asociación estratégica bilateral.

El primer ministro de Canadá también ha resaltado el buen estado de las relaciones con la Unión Europea, y ha puesto como ejemplo el mecanismo para la compra conjunta de armamento de la Unión, el instrumento SAFE, en el que también participa su país aunando la fortaleza industrial de otros países europeos para "proteger a nuestros ciudadanos".

"Hay muchas intersecciones entre Canadá y la Unión Europea", ha indicado Carney, destacando además que su país es el único no europeo presente en el Cáucaso con la misión de monitoreo liderada por la UE, "vital para la paz entre Armenia y Azerbaiyán".

La invitación a Canadá a esta cumbre se da en un momento en el que las relaciones entre Bruselas y Ottawa se han relanzado tras el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, sobre todo tras algunos episodios como las amenazas de Estados Unidos de anexionarse Canadá o Groenlandia, o después de la imposición de aranceles a dos de los principales socios comerciales de Washington.

De hecho, en junio de 2025 tuvo lugar en Bruselas una cumbre UE-Canadá en la que ambas partes destacaron su compromiso compartido con el multilateralismo, el orden internacional basado en normas y la cooperación en prioridades comunes como el apoyo a Ucrania, la desescalada en Oriente Próximo, así como con la seguridad económica, el comercio, la innovación digital y la defensa.