La UE recibe la invitación de Trump para unirse a la Junta de Paz para Gaza pero no aclara si se unirá

La Comisión Europea ha confirmado que ha recibido una invitación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para que el bloque comunitario se adhiera a la Junta de Paz para la Franja de Gaza, aunque no ha confirmado si tiene previsto unirse al organismo que busca apoyar la estabilidad y la reconstrucción de Gaza durante la segunda fase del plan de paz en la región.

"Estados Unidos nos ha invitado a unirnos a la Junta de Paz. Agradecemos esa invitación y compartimos el objetivo de alcanzar la paz, en particular en lo que respecta a contribuir en la escena global con esfuerzos para poner fin a la guerra en Gaza", ha detallado en una rueda de prensa desde Bruselas el portavoz comunitario Anouar El Anouni.

No obstante, preguntado sobre si la UE tiene previsto adherirse a este organismo --liderado por el mandatario estadounidense--, el portavoz se ha limitado a decir que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, está "en contacto estrecho" con los líderes de los Veintisiete "sobre todos los asuntos geopolíticos", también sobre este asunto.

"Las conversaciones continuarán sobre este tema, estoy seguro, a lo largo de la semana. Nuestro objetivo aquí es alcanzar la paz y, en particular, queremos contribuir a un plan integral para poner fin al conflicto en Gaza", ha añadido, detallando que Trump envió la invitación a la propia Von der Leyen.

En este sentido, El Anouni ha reivindicado "la contribución que la UE podría hacer en este contexto", ya que cuenta con "una experiencia única y con un conjunto de herramientas multidimensional", capaz --según su tesis-- de responder en el contexto de la situación en Gaza.

"Estamos preparados para utilizar todas las herramientas de nuestro arsenal en términos de seguridad, diplomacia y ayuda humanitaria", ha agregado, recordando que desde que estalló el conflicto la Unión ha formado a la fuerza policial palestina a través del EUPOL COPPS, o ha ofrecido una ayuda financiera de 1.600 millones a la Autoridad Palestina para apoyar un gobierno transitorio.

Trump ha anunciado la formación de una Junta de Paz para la Franja de Gaza prevista en el plan propuesto por Washington, y ha indicado que los miembros que la compondrán serán anunciados "en breve", apenas un día después de que su enviado a Oriente Próximo, Steve Witkoff, comunicara el lanzamiento de la segunda fase del programa.

El mandatario estadounidense ya ha invitado a sus homólogos turco, egipcio y argentino, Recep Tayyip Erdogan, Abdelfatá al Sisi y Javier Milei, así como al primer ministro canadiense, Mark Carney y al presidente de Paraguay, Santiago Peña. También ha ofrecido una invitación a sus dos aliados europeos más importantes, Hungría e Italia, según han confirmado sus respectivos jefes de Gobierno, Viktor Orbán y Giorgia Meloni.