La UE reforzará su misión naval en el mar Rojo 'Aspides' tras los ataques de EEUU e Israel contra Irán

La Alta Representante de la UE para la Política Exterior y de Seguridad, Kaja Kallas, ha anunciado este domingo que la Unión Europea reforzará su misión naval en el mar Rojo, 'Aspides', tras los ataques iniciados en la víspera por Israel y Estados Unidos contra Irán, y que se ha saldado con una serie de contraataques de Teherán sobre bases estadounidenses en la región y el país hebreo así como distintos incidentes contra buques en aguas de la zona.

"Nuestra misión naval, Aspides, ha registrado un fuerte aumento de las solicitudes de protección, y la reforzaremos con buques adicionales para reforzar la seguridad marítima en la región", ha declarado al término de un encuentro por videoconferencia con los ministros de Exteriores de los Veintisiete.

La jefa de la diplomacia comunitaria ha considerado que "las amenazas contra el transporte marítimo en el estrecho de Ormuz son imprudentes y deben cesar" y ha emplazado a los representantes iraníes a "mantenerse al margen del conflicto", días después de que las fuerzas israelíes y estadounidenses hayan iniciado una campaña de ataques en medio de las negociaciones nucleares entre Washington y Teherán.

"Todo Oriente Próximo saldrá perdiendo con una guerra prolongada", ha advertido, horas después de que las Fuerzas Armadas estadounidenses hayan informado de un ataque contra una corbeta iraní en Chah Bahar, en el extremo sur de la costa iraní en el golfo de Omán.

La misión 'Aspides', creada a principios de 2024 tras la ola de ataques de los rebeldes hutíes contra el tráfico comercial por el mar Rojo, tiene como objetivo contribuir "a la protección de la libertad de navegación y a la salvaguarda de la seguridad marítima, especialmente para los buques mercantes y comerciales", según su página web.

El estrecho de Ormuz, entre el golfo Pérsico y el golfo de Omán, está considerado una de las rutas comerciales petroleras más importantes del mundo, dado que por este pasa una quinta parte del transporte mundial de petróleo.