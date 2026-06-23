La UE y Reino Unido aplazan sin fecha la cumbre de julio por la dimisión de Starmer

Archivo - El primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, acompañado por el presidente del Consejo Europeo, António Costa, y por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. - Carl Court/PA Wire/dpa - Archivo

BRUSELAS 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Unión Europea y Reino Unido han acordado finalmente aplazar sin fecha la que iba a ser su segunda cumbre bilateral desde el Brexit y que estaba prevista para el próximo 22 de julio, pero para la que buscarán una nueva fecha cuando se produzca el relevo al frente del Ejecutivo británico, tras el anuncio de dimisión del 'premier', Keir Starmer.

"Puedo confirmar que la cumbre ha sido aplazada. Un aplazamiento no es una cancelación, lo que significa es que tan pronto como se de la posibilidad, por supuesto, buscaremos una nueva fecha", ha zanjado la portavoz jefe del Ejecutivo comunitario, Paula Pinho.

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, que precisamente la semana pasada anunció junto a Starmer la decisión de convocar la cumbre para el próximo mes, ya avanzó horas después de conocer la dimisión del primer ministro británico que veía necesario posponer la cita.

En todo caso, la portavoz comunitaria ha aclarado que la decisión de buscar una nueva fecha para la cumbre es algo que la Unión ha discutido con Reino Unido y todos coincidieron en que lo mejor era dejarlo para más adelante.

"Dicho esto, las discusiones entre nuestros respectivos equipos siguen adelante sobre varios asuntos en la agenda y que, llegado el caso, esperemos, llevarán a un resultado positivo, sea cuando sea que se celebre", ha remachado Pinho.

También está pendiente de conclusión en las próximas semanas la firma entre la UE y Reino Unido del Acuerdo sobre Gibraltar, que fuentes del Ministerio de Exteriores español situó el próximo 13 de julio, de modo que fuera rubricado a tiempo para la entrada en vigor provisional en la fecha anunciada, esto es, el 15 de julio.