De izquierda a derecha, el primer ministro británico, Andy Burnham; el presidente del Consejo Europeo, António Costa; y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, durante una rueda de prensa en el marco de la cumbre UE-Reino Unido - Hannah Mckay/PA Wire/dpa

BRUSELAS 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Unión Europea y Reino Unido han condenado este viernes la incursión de un objeto volador no identificado en el espacio aéreo de Polonia y han expresado su solidaridad con el país, al tiempo que han reivindicado la necesidad de reforzar la cooperación europea en materia de defensa, toda vez que se mantienen las conversaciones de paz con Rusia para poner fin a la guerra en Ucrania.

Así lo han expresado durante una rueda de prensa en Bruselas el presidente del Consejo Europeo, António Costa; la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; y el primer ministro de Reino Unido, Andy Burnham, al término de la cumbre UE-UK en la que ambas partes han estrechado sus relaciones en varios ámbitos, entre ellos la seguridad.

"Me gustaría expresar mi más firme solidaridad con Polonia y con el pueblo polaco. Esto demuestra que, lamentablemente, Rusia, en lugar de mostrar voluntad de participar en conversaciones de paz, sigue extendiendo sus amenazas y materializando esos ataques contra Estados miembros de la Unión Europea", ha dicho Costa al ser preguntado por la violación del espacio aéreo polaco.

Para el socialista portugués, un hecho como el ocurrido es "muy peligroso", entre otros motivos porque indica que "Rusia está avanzando en la dirección equivocada". Ante ello, ha reivindicado que Europa siga reforzando su unidad para presionar a Rusia y llevarle a "la mesa de negociaciones de paz".

En esa misma línea se ha expresado la jefa del Ejecutivo comunitario, que ha condenado "enérgicamente" la violación del espacio aéreo polaco y ha asegurado que la UE seguirá reforzando su preparación en materia de defensa ante este tipo de amenazas.

Von der Leyen ha destacado la importancia de estrechar la cooperación militar con Reino Unido y mejorar la interoperabilidad entre las Fuerzas Armadas europeas, recordando que participan tanto en misiones de la OTAN y de la UE como en coaliciones de voluntarios. "Sabemos que solo juntos somos fuertes", ha defendido.

REINO UNIDO PIDE REFORZAR LA SEGURIDAD EUROPEA

Por su parte, el primer ministro británico ha calificado de "absolutamente inaceptable" la incursión en el espacio aéreo polaco y ha trasladado un mensaje de solidaridad a su homólogo Donald Tusk y al pueblo de Polonia, al que ha prometido apoyar "siempre y de todas las formas posibles".

Burnham ha defendido además una mayor coordinación europea en materia de seguridad y defensa, destacando que el acuerdo alcanzado este viernes entre Londres y Bruselas permitirá profundizar en esa cooperación para afrontar conjuntamente las amenazas a las que se enfrenta el continente.

En relación con la guerra en Ucrania, ha advertido de que "todo el mundo está perdiendo, incluida Rusia", que sigue enviando a "jóvenes rusos a morir al frente" a cambio de avances territoriales mínimos. "Nadie está ganando. Esto no tiene sentido", ha lamentado.

Por ello, ha insistido en que cualquier debate sobre la futura arquitectura de seguridad europea debe estar precedido de un alto el fuego y de las bases de un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania, con el objetivo de garantizar que Europa sea "más fuerte durante la próxima década" de lo que fue en la anterior.

Las declaraciones de Costa, Von der Leyen y Burnham tienen lugar después de que las autoridades de Polonia hayan abierto una investigación tras confirmarse este viernes la caída sobre su territorio, toda vez que comprueban informaciones sobre posibles accidentes de otros objetos en la región.

Tras el incidente, el primer ministro polaco, Donald Tusk, ha convocado una reunión con ministros, representantes del Ejército y responsables de los distintos servicios de seguridad, tras recibir informes del Ministerio del Interior sobre la vulneración del espacio aéreo.

Por su parte, el ministro de Exteriores ucraniano, Andri Sibiga, ha vinculado la violación del espacio aéreo polaco con un "ataque masivo" ruso contra Ucrania, advirtiendo de que el incidente evidencia el peligro que la agresión de Moscú supone para Europa y la comunidad transatlántica.