La UE reivindica el papel de Ucrania en las negociaciones y avisa a Rusia en un mensaje sin Hungría

Archivo - El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa - Alexandros Michailidis/EU Counci / DPA - Archivo

BRUSELAS 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los gobiernos de 26 de los 27 países miembro de la Unión Europea han suscrito sin Hungría un mensaje en el que respaldan la iniciativa de paz del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pero en el que avisan también de que son los ucranianos quienes tiene "el derecho a elegir su propio destino" y reivindican las sanciones contra Rusia.

La mayoría de líderes del Consejo Europeo abogan en esta nota por "una paz justa y duradera", bajo la premisa de que cualquier futuro acuerdo debe respetar "los principios de independencia, soberanía, integridad territorial" y el hecho de que "las fronteras internacionales no pueden cambiarse mediante las fuerzas", en una clara alusión a la invasión rusa.

Trump deslizó la semana pasada la posibilidad de un intercambio de territorios entre las partes, en vísperas de una reunión con su homólogo ruso, Vladimir Putin, a la que los líderes europeos no han aludido directamente en el comunicado difundido este martes.

"La población de Ucrania debe tener la libertad para decidir su futuro. La senda de paz en Ucrania no puede decidirse sin Ucrania", advierten, incidiendo además en que un alto el fuego es imprescindible para cualquier avance en este sentido.

Uno de los horizontes políticos más claros para Ucrania pasa por la integración en la Unión Europea, algo que los 26 gobiernos firmantes recalcan que "seguirán apoyando", pese a las reticencias mostradas en los últimos meses por el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, que considera que la adhesión pondría en peligro la estabilidad del bloque.

Hasta entonces, la UE "seguirá brindando apoyo político, financiero, económico, humanitario y diplomático" para que Ucrania ejerza "su derecho a defenderse" frente a la agresión, al igual que "continuará cumpliendo e imponiendo medidas restrictivas contra la Federación Rusa", una política que tampoco gusta a Orbán.

"Una Ucrania capaz de defenderse por sí sola de manera efectiva es una parte integral de las futuras garabtías de seguridad", recalcan los líderes europeos, asumiendo y "respetando" las políticas que puedan adoptar en este ámbito "algunos" Estados miembro.