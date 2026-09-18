La UE reivindicará en la Asamblea General de la ONU el multilateralismo y una reforma de Naciones Unidas

Archivo - El secretario general de la ONU, António Guterres, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa. - Benoit Doppagne / Zuma Press / Europa Press

BRUSELAS, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Unión Europea acudirá la próxima semana a la 81ª Asamblea General de Naciones Unidas con la defensa del multilateralismo y del Derecho Internacional como principales prioridades, al tiempo que reclamará avanzar en una reforma de la ONU para hacerla "más eficaz" y reforzar su capacidad para responder a "los actuales desafíos de paz y seguridad".

A la cita acudirán el presidente del Consejo Europeo, António Costa --que representará a la UE ante la Asamblea General--, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y la Alta Representante de la UE para Política Exterior, Kaja Kallas, quienes mantendrán encuentros con líderes internacionales y participarán en distintos actos para reivindicar el papel de Naciones Unidas y la cooperación multilateral.

En concreto, Costa reafirmará el respaldo de los Veintisiete a un sistema multilateral "eficaz, inclusivo y basado en normas", firmemente arraigado en la Carta de Naciones Unidas y el Derecho Internacional, según ha avanzado el Consejo Europeo en un comunicado antes de la Semana de Alto Nivel que se celebrará en Nueva York entre el 20 y el 24 de septiembre.

"Hoy más que nunca, debemos permanecer unidos para defender un orden internacional basado en normas y reconstruir la confianza en la gobernanza global. Ningún país, por poderoso que sea, puede afrontar los desafíos actuales en solitario", ha defendido en declaraciones remitidas a la prensa el socialista portugués, para quien la cooperación internacional "no es un acto de idealismo, sino una necesidad y una cuestión de supervivencia".

El presidente del Consejo Europeo --que copresidirá además junto a los líderes de Kenia y Canadá la cumbre 'Socios para el Multilateralismo'--, ha asegurado además que la UE seguirá siendo un socio "predecible y fiable" para Naciones Unidas y ha reiterado el compromiso del bloque con la modernización de la organización.

Von der Leyen también participará junto a Costa en la cumbre en apoyo al multilateralismo, antes de asistir el martes a la apertura de la Asamblea General con una amplia delegación de la Comisión Europea, según ha detallado el Ejecutivo comunitario en otro comunicado.

Durante su estancia, la presidenta del Ejecutivo comunitario participará también en encuentros de alto nivel sobre los derechos de los niños ante el desarrollo de la Inteligencia Artificial, la protección de los océanos y la acción climática y la transición justa.

En un contexto que Bruselas ve como "de transición en el liderazgo de Naciones Unidas", los más altos cargos de las instituciones comunitarias reivindicarán su apoyo "inquebrantable" a un multilateralismo "renovado y reforzado", con Naciones Unidas en el centro, y defenderán su papel como principal contribuyente al sistema de la ONU, se lee en el escrito de la Comisión.