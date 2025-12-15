La UE sanciona a empresarios vinculados a Rosneft y Lukoil por su implicación en la flota fantasma rusa

Archivo - El buque ANSHUN II con las defensas “Yokohama” preparadas y las tuberías conectadas para recibir otro petrolero y trasvasar crudo ruso, a 20 millas de Ceuta, a 5 de marzo de 2023, en Ceuta (España). - Antonio Sempere - Europa Press - Archivo

BRUSELAS 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Unión Europea ha sancionado este lunes a nueve empresas e individuos, incluyendo a empresarios vinculados con las petroleras estatales rusas, Rosneft y Lukoil, por su participación en las actividades de la flota fantasma de Rusia y su cadena de valor.

Con la idea de quebrar los ingresos de Rusia, la UE impone sanciones a empresas petroleras que participan de las maniobras para sortear las sanciones europeas al crudo ruso. Entre las entidades castigadas también se incluye a navieras con sede en Emiratos Árabes Unidos y Vietnam, aparte de Rusia.

La UE les acusa de participar de un sector económico clave para financiar los esfuerzos bélicos del Ejecutivo de Vladimir Putin. Controlan buques que transportan crudo o productos petrolíferos originarios de Rusia o exportados desde Rusia, ocultando el origen real del petróleo, indican los Estados miembros de la UE, que señalan que además de apoyar la flota fantasma rusa, realizan prácticas de transporte irregulares y de alto riesgo.

Como en otras ocasiones, la inclusión en la lista 'negra' va aparejada a la congelación de sus activos en Europa y a una prohibición de viaje. En total desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania, la UE ha aplicado medidas punitivas contra 2.600 personas y entidades, la mayoría contenida en las 19ª tandas de sanciones.