La UE sanciona a miembros del Ejército y paramilitares sudaneses por la escalada de violencia

BRUSELAS 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Unión Europea ha acordado este jueves sumar siete miembros del Ejército sudanés y de las paramilitares Fuerzas Rápidas de Sudán (RSF, por sus siglas en inglés) a su lista de sancionados por la "dramática escalada de violencia" que ha causado "daños irreparables en vidas humanas" en Darfur y el resto del país.

La decisión, formalizada en una reunión de ministros de Exteriores de la UE en Bruselas, busca castigar también a los individuos señalados por la violaciones del Derecho Humanitario Internacional y de los Derechos Humanos.

Entre los sancionados está Algoney Hamdan Dagalo Musa, hermano del líder de las RSF, Mohamed Hamdan Dagalo, así como el comandante de la milicia islamista Batallón Baraa bin Malik (BBMB), Al-Misbah Abu Zaid Talha.

Según ha informado el Consejo de la UE en un comunicado, estas personas están vinculadas a "entidades que amenazan la paz, la estabilidad o la seguridad de Sudán".

Con su incorporación a la lista, son ya 18 personas las sometidas al régimen de sanciones por la situación en Sudán y que supone la congelación de sus activos en territorio comunitario y la prohibición de transferirles fondos o recursos económicos, directa o indirectamente. También tiene prohibida la entrada a los países de la Unión Europea.

La guerra civil de Sudán estalló a causa de las fuertes discrepancias en torno al proceso de integración de RSF en el seno del Ejército, situación que provocó el descarrilamiento de la transición abierta tras el derrocamiento en 2019 del régimen de Omar Hasán al Bashir, ya dañado tras la asonada que derribó en 2021 al entonces primer ministro, Abdalá Hamdok.

El conflicto, marcado por la intervención de varios países en apoyo a las partes en guerra, ha sumido al país en una de las mayores crisis humanitarias a nivel mundial, con millones de desplazados y refugiados y ante la alarma internacional por la propagación de enfermedades y los daños sufridos por infraestructuras críticas.