La UE sanciona a seis científicos que vincula al envenenamiento del opositor ruso Navalni

Archivo - Un memorial improvisado por ciudadanos rusos por la muerte de Alexéi Navalni, en La Rambla, a 18 de febrero de 2024, en Barcelona, Catalunya (España). - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

BRUSELAS 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Unión Europea ha aprobado este viernes sanciones contra seis investigadores y científicos, todos ellos de ciudadanía rusa, que vincula al envenenamiento y posterior muerte del líder opositor ruso Alexei Navalni, que fue hallado muerto en febrero de 2024 con trazas de epibatidina, una toxina considerada arma química conforme a la legislación internacional.

Las personas sancionadas son científicos e investigadores del ámbito militar, algunos de ellos trabajaron para el Centro Científico Signal (también conocido como SC Signal), donde investigaron y publicaron artículos sobre la síntesis de epibatidina, participando así en su desarrollo como arma química.

Entre ellos se encuentra Igor Babkin, jefe del laboratorio de SC Signal, además de Irina Dereviagina, analista de investigación química en el Instituto Estatal de Investigación de Química Orgánica y Tecnología de Rusia (GosNIIOKhT), que es una parte fundamental del programa ruso de armas químicas.

También ha sido sancionado Mijail Gutsaliuk, jefe del departamento de organización del trabajo científico y preparación del personal científico y pedagógico en la Academia Militar de Defensa Radiológica, Química y Biológica de Rusia, según ha detallado el Consejo (Estados) en un comunicado.

Las personas sancionadas están sujetas a la congelación de sus activos y se prohíbe proporcionarles fondos o recursos económicos, directa o indirectamente, o en su beneficio. Además, se les prohíbe viajar al territorio de la Unión Europea.

"La UE mantiene su pleno compromiso de contrarrestar la proliferación y el uso de armas químicas, y de apoyar las disposiciones establecidas en la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción, el Almacenamiento y el Uso de Armas Químicas y sobre su Destrucción (CAQ)", se lee en la misiva.

El 22 de marzo de 2018, el Consejo Europeo sentenció que el uso de armas químicas, incluido el uso de cualquier sustancia química tóxica como arma bajo cualquier circunstancia, es "completamente inaceptable" y debe ser "condenado de manera sistemática y rigurosa", ya que constituye "una amenaza para la seguridad de todos".

La aprobación de este paquete de sanciones tiene lugar después de que el pasado 15 de junio los Veintisiete acordaran sancionar a una entidad y 15 personas --jueces, fiscales, agentes del Servicio Federal de Seguridad y personal médico-- por su papel en la persecución, envenenamiento y muerte de Navalni.

También sancionaron a IPJSC NTK, empresa que colaboró con el Departamento de Tecnologías de la Información de Moscú en un sistema de reconocimiento facial usado para vigilar y detener a periodistas independientes, opositores y manifestantes pacíficos vinculados a Navalni y contrarios a la guerra contra Ucrania.