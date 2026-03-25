La UE traslada su apoyo al presidente libanés para desarmar a Hezbolá

El presidente del Consejo Europeo, António Costa - Europa Press/Contacto/Nicolas Landemard

MADRID 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, ha defendido este miércoles la decisión de las autoridades libanesas de prohibir las actividades "militares" del partido-milicia chií Hezbolá, en una conversación telefónica que ha mantenido este miércoles con el presidente de este país, Joseph Aoun, mientras los ataques de Israel contra líbano desde el 2 de marzo dejan ya cerca de 1.100 muertos.

"He hablado con el presidente Aoun para expresarle las condolencias de la Unión Europea por la pérdida de vidas civiles, así como nuestra solidaridad y apoyo a Líbano y a su pueblo", ha señalado en redes sociales, donde ha lamentado que "más de 1,3 millones" de personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares y calificado la situación de "terrible".

El dirigente portugués ha considerado que el Gobierno de Nawaf Salam ha tomado "la decisión acertada de prohibir las actividades militares de Hezbolá" y defendido que el grupo chií "debe cesar sus ataques de inmediato" e Israel "sus operaciones militares". "Todas las partes deben respetar el Derecho Internacional y proteger a la población civil y las infraestructuras civiles", ha recordado.

Costa ha subrayado además la necesidad de que el Ejecutivo de Benjamin Netanyahu entable "conversaciones directas con las autoridades libanesas", después de que Aoun haya asegurado estar dipuesto a ello y al mismo tiempo denunciado que Israel rechaza sentarse a la mesa a negociar.

Por su parte, el presidente libanés ha confirmado en redes sociales la llamada de Costa, a quien ha agradecido "la postura de la Unión Europea y la ayuda humanitaria y sanitaria que envió para ayudar a los libaneses que se vieron obligados a huir de sus hogares en las zonas afectadas por los ataques israelíes". Asimismo, el mandatario ha manifestado "su esperanza de que esta ayuda aumente, dado que el número de desplazados ha superado el millón" de personas.

La ONG Médicos Sin Fronteras (MSF) ha alertado este mismo miércoles de que las órdenes de evacuación emitidas por el Ejército de Israel "abarcan el 14% del territorio libanés y han provocado el desplazamiento de uno de cada cinco habitantes del país".

Israel ya había lanzado durante los últimos meses decenas de bombardeos contra Líbano a pesar del alto el fuego alcanzado en noviembre de 2024 argumentando que actúa contra actividades de Hezbolá y asegurando que, por ello, no viola el pacto, si bien tanto las autoridades libanesas como el grupo se han mostrado críticos con estas acciones, igualmente condenadas por Naciones Unidas.