La UE y Ucrania denuncian que Rusia es un peligro para Chernóbil en su recuerdo de los 40 años del desastre nuclear

1081708.1.260.149.20260426114611 Conmemoración en Moscú del 40 aniversario de la tragedia nuclear de Chernóbil, a 26 de abril de 2026 - Europa Press/Contacto/Vladimir Gerdo

MADRID 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Unión Europea y Ucrania han acompañado su recuerdo de este domingo al 40 aniversario del desastre nuclear de Chernóbil con una denuncia contra las maniobras rusas durante la guerra contra Ucrania que, critican, representan un gravísimo peligro para el sarcófago que envuelve el destruido reactor número 4, epicentro de la catástrofe europea de 1986.

"Rusia", ha condenado el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, "está, una vez más, a punto de arrastrar al mundo al abismo de un desastre manufacturado" porque "sus drones de fabricación iraní sobrevuelan la planta con regularidad y uno de ellos alcanzó el sarcófago el año pasado".

Zelenski se ha referido en estos términos al incidente ocurrido el 14 de febrero de 2025. La agencia nuclear de la ONU confirmó que el impacto de un dron provocó un incendio en el sarcófago aunque en ningún momento llegó a desestabilizar la contención radiactiva. Rusia se desmarcó del incidente, que denunció como un ataque ucraniano "de falsa bandera" para acusar a Moscú.

En su correspondiente comunicado, la Unión Europea ha adoptado un cariz historicista al condenar el "secretismo soviético" que "ocultó la verdadera magnitud" del desastree nuclear, cuyo legado "sigue siendo un crudo recordatorio de que garantizar la seguridad nuclear depende de la transparencia, sólidas medidas de protección y la cooperación internacional".

La Unión Europea, al igual que Zelenski, ha arremetido contra "los incesantes ataques de Moscú contra el 'Nuevo Confinamiento Seguro' de Chernóbil, que "socavan décadas de esfuerzos internacionales e inversiones por valor de 2.100 millones de euros para mitigar las consecuencias del desastre".

El comunicado aprovecha para denunciar "la toma ilegal y continua ocupación rusa de la central nuclear de Zaporiyia, la mayor instalación nuclear de Europa" que "aumenta significativamente el riesgo para la vida humana y la protección del medio ambiente" y, por extensión "los ataques sistemáticos de Moscú contra la infraestructura energética de Ucrania, que amenaza el suministro eléctrico necesario para el funcionamiento seguro de las instalaciones nucleares".

"En este trágico aniversario, exigimos a Rusia que cese de inmediato todos los ataques contra las instalaciones nucleares en Ucrania y que cumpla con los Siete Pilares Indispensables para la Seguridad Nuclear durante un conflicto armado", añade la UE, antes de exigir que Rusia sea hecha responsable "de poner en peligro la seguridad pública, indemnice todos los daños causados y devuelva el control total de la central de Zaporiyia a Ucrania".