La UE ve "alarmante" la condena a 11 años de cárcel de un opositor ruso por desacreditar al Ejército

Archivo - Una bandera de Rusia. - Annette Riedl/dpa - Archivo

BRUSELAS 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Unión Europea ha calificado como "alarmante" la condena de 11 años de cárcel impuesta por un juzgado al opositor antibelicista Lev Shlosberg, vicepresidente del partido Yabloko, por desacreditar y difundir información falsa sobre las Fuerzas Armadas rusas en el marco de la guerra de Ucrania.

"La sentencia de 11 años de prisión impuesta a Lev Shlosberg es alarmante. Las autoridades rusas están intentando silenciar a la oposición y cualquier disidencia contra su guerra de agresión. Rusia debe liberar a todos los presos políticos", ha afirmado en un mensaje en redes sociales la portavoz de Exteriores de la UE, Anitta Hipper.

Las declaraciones del bloque comunitario tienen lugar después de que este lunes un tribunal de la ciudad rusa de Pskov condenara a Shlosberg a 11 años y un mes de cárcel Shlosberg, y se le haya impuesto además una prohibición de seis años de participar en actividades relacionadas con sitios web, foros, chats y grupos online.

La Fiscalía había pedido 12 años y un mes de prisión en su contra por desacreditar y difundir información falsa del Ejército en virtud de los artículos 280 y 207 del Código Penal ruso.

El caso se remonta a un debate con un historiador en el que el opositor se mostraba contrario a la guerra de Ucrania y a otra republicación en sus redes sociales de una portada de un periódico británico crítico con el presidente ruso, Vladimir Putin, por el conflicto con Kiev.