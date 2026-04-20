Uganda anuncia el rescate de "más de 200 civiles" en una operación conjunta contra las ADF en el este de RDC

Archivo - El presidente de Uganda, Yoweri Museveni, durante un acto en Mbele en agosto de 2025 (archivo) - Europa Press/Contacto/Hajarah Nalwadda - Archivo

MADRID 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Uganda ha anunciado el rescate de "más de 200 civiles" en una operación conjunta con tropas congoleñas contra las Fuerzas Democráticas Aliadas (ADF), vinculadas con el grupo yihadista Estado Islámico, en el este de República Democrática del Congo (RDC).

"Las fuerzas conjuntas de las Fuerzas de Defensa del Pueblo de Uganda (UPDF) y las Fuerzas Armadas de la RDC (FARDC) han rescatado a más de 200 civiles que se encontraban cautivos tras una importante ofensiva contra un campamento de las ADF a orillas del río Epulu, en el este de RDC", ha indicado en un comunicado.

Así, ha resaltado que este campamento estaba bajo control de un comandante del grupo identificado como Ssebagala, alias 'Mzee Mayor', antes de agregar que "numerosos combatientes de las ADF han muerto durante la operación, en la que se ha recuperado un arsenal de armas".

Stephen Mugerwa, comandante de la operación 'Shujaa', lanzada en 2021 por Uganda y RDC contra el grupo yihadista, ha reseñado que las fuerzas de ambos países siguen comprometidas con actuar contra las ADF y "restaurar la ley y el orden", al tiempo que ha reclamado a los rescatados que "cooperen con las fuerzas de seguridad".

"No estáis detenidos. Sois víctimas de secuestro y nos aseguraremos de que sois puestos a disposición de las autoridades relevantes para que podáis reuniros con vuestras familias", ha manifestado Mugerwa.

El Ejército ugandés ha manifestado que la operación ha implicado además ataques contra otras posiciones de las ADF cerca del río Ituri y ha argumentado que la "presión militar" ha permitido a más secuestrados escapar de sus captores, con decenas de personas llegando a posiciones de las fuerzas de seguridad en Lolwa, Kyndala Kundala y Babungwe.

Las ADF surgieron en los años noventa en Uganda y son especialmente activas en el este de RDC, donde ha asesinado a miles de civiles. La formación sufrió una escisión en 2019 después de que su líder jurara lealtad a Estado Islámico en África Central (ISCA) --la rama del grupo yihadista en la región--, bajo cuya bandera actúa desde entonces.