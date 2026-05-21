Uganda confirma que no hay casos positivos de ébola en el país tras el brote detectado en RDC

Una responsable de la cartera de Sanidad de Uganda, Diana Atwine - GOBIERNO DE UGANDA

MADRID 21 May. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Salud de Uganda ha confirmado este jueves que ya no hay casos importados de ébola en el país después de que la paciente que estaba en observación haya dado negativo tras el brote detectado en República Democrática del Congo (RDC).

Una responsable de la cartera de Sanidad, Diana Atwine, ha informado este jueves en rueda de prensa que la segunda persona sospechosa de ébola se encuentra "estable" tras dar negativo entre el 18 y el 20 de mayo. Una segunda persona, sospechosa de tener la enfermedad, ha fallecido.

"La paciente fue sometida a una prueba el lunes, 18 de mayo de 2026, y los resultados fueron negativos para ébola. La segunda prueba se realizó el miércoles, 20 de mayo de 2026, y aún fue negativa. Actualmente está bajo observación por sus comorbilidades existentes", ha indicado la cartera en un mensaje en redes sociales.

Pese a ello, el Gobierno ugandés ha anunciado una batería de medidas que incluyen la suspensión temporal todos los vuelos hacia y desde RDC a Uganda, un incremento de las patrullas fronterizas, así como la supensión temporal de todas las celebraciones culturales multitudinarias.

La tasa media de letalidad del virus del ébola ronda el 50%, con los síntomas iniciales, que pueden aparecer de forma repentina, siendo fiebre, cansancio, malestar general, dolores musculares y dolor de cabeza y de garganta, seguidos de vómitos, diarrea, dolor abdominal, erupciones cutáneas y signos de deterioro de las funciones renal y hepática.

RDC --que en diciembre de 2025 decreto el fin del último brote de ébola en el país, en este caso en Kasai-- es considerado el país con más experiencia del mundo en el manejo del virus ébola, habiendo enfrentado más de una docena de brotes desde que se identificó el virus en 1976 en un doble brote que tuvo uno de sus epicentros en la localidad congoleña de Yambuku, a orillas del río Ébola, del que tomó el nombre la enfermedad.