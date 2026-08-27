Uganda declara el final del brote de ébola tras 42 días sin contagios tras el alta del último paciente

Archivo - La variante Makona del virus del ébola cubre la superficie de una célula infectada. - NIAID - Archivo

MADRID, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El brote de ébola declarado en mayo en Uganda a raíz del detectado días antes en el este de República Democrática del Congo (RDC) ha llegado este jueves a su fin, después de que se haya completado el periodo de 42 días sin nuevos casos después del alta del último paciente ingresado en el país africano.

"Uganda ha demostrado que, con medidas decisivas, los brotes de ébola pueden controlarse rápidamente", ha dicho el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, una vez finalizado esta cuenta atrás, equivalente a dos periodos máximos de incubación del virus.

"Centrándose en la preparación, intensificando la vigilancia para detectar posibles casos en centros de salud y comunidades, y gestionando cuidadosamente los puntos de entrada, los países pueden mantener la circulación de personas y mercancías, garantizando al mismo tiempo la seguridad de la población y que reciban atención médica si están enfermos", ha destacado.

En esa línea, el director de los Centros de Control de Enfermedades de África (CDC Africa), Jean Kaseya, ha reseñado que "Uganda ha demostrado que el ébola puede ser frenado cuando los líderes actúan de forma decisiva, se confía en las comunidades y los sistemas de salud pública llegan rápidamente a la población".

"Esta es una victoria para Uganda y una lección importante para nuestro continente. Ahora debemos proteger este logro y, al mismo tiempo, acelerar la respuesta RDC", ha manifestado Kaseya. "Solo estaremos seguros cuando se detenga la transmisión en todas partes", ha indicado, según un comunicado conjunto de ambos organismos.

Las autoridades de Uganda confirmaron durante el brote un total de 20 casos de ébola, 15 de ellos importados desde RDC y cinco de transmisión local entre contactos y trabajadores sanitarios. Un total de 18 lograron superar la enfermedad, mientras que dos de ellos fallecieron a causa del virus.

Por su parte, las autoridades congoleñas elevaron en su último balance a 5.656 el número de casos de ébola confirmados desde la declaración del brote el 15 de mayo, que deja ya 2.715 fallecidos, siendo ya el más mortífero en la historia del país, superando el registrado entre 2018 y 2020, con las proyecciones apuntando a que podría llegar a superar al registrado entre 2014 y 2016 en África occidental, que dejó 28.616 casos y 11.325 fallecidos en Guinea, Liberia y Sierra Leona.

RDC --que en diciembre de 2025 decretó el fin de otro brote, en este caso en Kasai-- es considerado el país con más experiencia del mundo en el manejo del virus del ébola, habiendo enfrentado más de una docena de brotes desde que se identificó el virus en 1976 en un doble brote que tuvo uno de sus epicentros en la localidad congoleña de Yambuku, a orillas del río Ébola, del que tomó el nombre la enfermedad.