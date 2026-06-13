Las últimas encuestas legales para las elecciones de Colombia dan siete puntos de ventaja a De la Espriella

Archivo - Abelardo de la Espriella (archivo) - Camilo Moreno/LongVisual via ZUM / DPA - Archivo

MADRID 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

El candidato ultraderechista Abelardo de la Espriella se sitúa al menos siete puntos de distancia de su rival, Iván Cepeda, con vistas a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales colombianas, prevista para el próximo 21 de junio.

La encuesta de Guarumo y Ecoanalítica para 'El Tiempo' pronostica un apoyo del 52,6% para De la Espriella frente al 45% de Cepeda, mientras que el estudio de AtlasIntel para 'Semana' sitúa la ventaja en hasta ocho puntos (54,4%-44,4%).

La encuesta de Guarumo, que se llevó a cabo entre el 8 y 12 de junio, también pregunta por la gestión del gobierno del presidente Gustavo Petro, cuya aprobación creció en el último mes. Un 19% de los consultados la calificó como muy buena, mientras que un 31,3 % dijo que era buena. Uno de cada cuatro (25,2%) dijo que era mala, un 19,3% la considera muy mala y un 5,2% no respondió.

Llama la atención que la imagen favorable de Petro, que roza el 50% de apoyo, no se transfiere al candidato que apoya, Cepeda.

Estas encuestas son las últimas que se pueden publicar legalmente según la legislación colombiana. El país vive una campaña turbulenta, polarizada, de noticias falsas, sacudida por decisiones judiciales, sin debates y atravesada por denuncias de compra de votos y acusaciones entre los dos candidatos presidenciales.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha apoyado de forma decidida a De la Espriella. "Si Abelardo gana, gracias a su competencia y amor por su país, contará con el apoyo y la fuerza total de Estados Unidos", dijo Trump el miércoles, en el que era su segundo mensaje a favor del ultraderechista.