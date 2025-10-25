La ultraderecha holandesa cae en intención de voto a días de los comicios del miércoles

MADRID 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

La encuesta publicada este sábado con vistas a las elecciones legislativas de Países Bajos, previstas para este miércoles, sitúa de nuevo al frente al ultraderechista Partido de la Libertad (PVV) de Geert Wilders, aunque con una ventaja menor sobre la coalición de izquierda.

El estudio de Ipsos I&O Research augura que el PVV obtendrá un 16,7 por ciento de apoyo y 26 de los 150 escaños del Parlamento holandés, tres menos que en el estudio del 16 de octubre, por delante de la coalición Izquierda Verde-Partido del Trabajo, que logrará un 15 por ciento y 23 escaños, cuatro asientos más.

Por detrás quedarían Demócratas 66 (centro-izquierda) con 14,4 por ciento de votos y 22 asientos, seguidos de la Llamada Demócrata Cristiana (CDA, 12,6 por ciento y 20 puestos), Partido Popular por la Libertad y la Democracia (VVD, 10,4 por ciento y 16 cargos) y Respuesta Correcta 2021 (JA21, 7,7 por ciento y 12 puestos). El resto de partidos no superan el 4 por ciento, aunque entre todos suman 32 escaños.

Wilders rompió la coalición a principios de junio tras el rechazo de sus socios a sus iniciativas contra la inmigración, tales como el cierre de las fronteras a los solicitantes de asilo o la suspensión de las eunificaciones familiares.

Este estudio de Ipsos I&O Research es el penúltimo que se publicará antes de la votación. Se basa en 3.244 entrevistas a personas mayores de 18 años realizadas entre el 23 y el 24 de octubre.